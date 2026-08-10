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Országot vezet

Nincs itt semmi látnivaló. Legfeljebb annyi, hogy a kormányfő azt hiszi, más a helyzet. Már ha egyáltalán hisz valamit.

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Bayer Zsolt
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külföldi sajtóbrüsszelwartburgorbán viktorörkény 2026. 08. 10. 5:06
Fotó: Polyák Attila
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„Az autóvezető

Pereszlényi József anyagmozgató, CO 75-14 rendszámú Wartburg kocsijával megállt a sarki újságárusnál.

– Kérek egy Budapesti Híreket.

– Sajnos elfogyott.

– Akkor egy tegnapi is jó lesz.

– Az is elfogyott. De véletlenül van már egy holnapim.

– Abban is közlik a moziműsort?

– Az mindennap benne van a lapban.

– Hát akkor adja ide azt a holnapit – mondta az anyagmozgató.

Visszaült a kocsijába. Föllapozta a moziműsort. Némi keresgélés után talált egy csehszlovák filmet – Egy szöszi szerelmei –, amelyet dicsérni hallott. A Stáció utcai Kék Barlang moziban játszották, és fél hatkor kezdődött az előadás.

Éppen jókor. Még volt egy kis ideje. Továbblapozott a másnapi újságban. Szemébe ötlött egy napihír Pereszlényi József anyagmozgatóról, aki CO 75-14 rendszámú Wartburg személygépkocsijával a megengedettnél gyorsabban haladt a Stáció utcában, és nem messze a Kék Barlang mozitól belerohant egy szembejövő teherautóba. Az elővigyázatlan anyagmozgató szörnyethalt.

– Még ilyet! – mondta magában Pereszlényi.

Órájára nézett. Mindjárt fél hat. Zsebre vágta az újságot, elindult, és a megengedettnél gyorsabban haladva belerohant egy teherautóba a Stáció utcában, nem messze a Kék Barlang mozitól.
Szörnyethalt, zsebében a holnapi újsággal.”

Pereszlényi most Magyar, és éppen országot vezet. A HU 00-00 jelzésű országot. A többi stimmel. A totális filmszínház még pörög. Mondtam már, hogy Örkény él?

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Összesen 7 komment

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