Lépéskényszer egy ördögi játszmában

Akkor persze felzaklatott az eset, utólag azonban már én is másként gondolok vissza rá. Polgár László végtére egyenesen járt el, nem a hátam mögött kezdett ellenem áskálódni, nekem szegezte a szerinte perdöntő kérdést, ami az ő világlátása talaján nyilván alapvetően meghatározta a motivációmat.

Ebben tévedett. Csupán a sakk szeretete, s – remélem, nem hangzik fellengzősen – az igazság feltárása iránti vágy vezérelt. Mielőtt bárkinek sanda gondolatai támadnának, szándékom szerint jelen írás is ennek jegyé­ben fogant.

Azok is tévednek, akik úgy gondolják, a történtek után örökre megromlott a viszonyom a Polgár családdal. Judittal a mai napig korrekt a munkakapcsolatom, a férjével, Font Gusztávval pedig, remélem, fogalmazhatok így, egyenesen bizalmas. Csak néhány esetet kiemelve, Judit a repülőtérre rohanva is fogadta a hívásom, miután 2011-ben jelentős sikerként bronzérmes lett a nyílt (értsd: a férfiak között) Európa-bajnokságon, készítettem vele nagy interjút a lakásukon, többször meghívott a Világsakkfesztiválra.

Polgár Judit már több mint tíz éve felhagyott az aktív sakkozással, a népszerűsége azonban töretlen, s nem csupán idehaza, szerte a világon. A sajtót, a nyilvánosságot mindig is jól kezelte, most mégis kénytelen volt megtapasztalni, hogy a média – ami alatt immár inkább a közösségi média értendő – valóban önálló hatalmi ág. Július 19-én, vasárnap este Magyar Péter bejelentette, támogatja a jelölését a köztársasági elnöki tisztségre, amit ő szinte percre pontosan huszonnégy óra múlva visszautasított.

„Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni” – Polgár Judit e szavakkal hárította el a felkérést az államfői jelölésre. Emelkedetten, magasztosan, alapvetően nemzetünk valóban sajnálatos megosztottságára hivatkozva.