Rekordalacsony a német kormánypárt támogatottsága

Szeptember 6-án új tartományi parlamentet választanak Szász-Anhaltban, szeptember 20-án pedig Mecklenburg-Elő-Pomerániában – ugyanazon a napon, amikor Berlin új képviselőházat választ. A jelenlegi Insa-felmérés szerint az AfD messze a legerősebb párt mind Szász-Anhaltban, mind Mecklenburg-Elő-Pomerániában, csak Berlinben verseng a győzelemért a CDU (20 százalék), a Baloldali Párt (19 százalék) és az AfD (17 százalék).

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)