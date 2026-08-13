A Német Rendőrszakszervezet követeléslistát küldött Friedrich Merz kancellárnak, a szakszervezet az állampolgársági, tartózkodási és menedékjogi törvények átfogó reformját sürgeti. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő lapunknak akkor elmondta, hogy a német hatóságok nagyjából ötszáz olyan emberről tudnak Németországban, akik potenciális terroristák lehetnek, és bármikor merényletet követhetnek el. Mégsem tudnak azonban ennyi embert követni a nap 24 órájában, így ez a probléma továbbra sem megoldott. Nem csoda tehát, hogy az emberek nem bíznak sem a kormányban, sem a hatóságokban.
„Az nem az én fiam volt” – a berlini terrortámadás elkövetőjének anyja máshogy látja a történteket
A 2026-os berlini Pride elleni terrortámadás után Németország azon vitatkozik, hogyan engedhették szabadon a hatóságok az elkövetőt. Van viszont a történetnek egy másik, egészen döbbenetes oldala is: a Politico riportjából kiderül, hogy miközben a rendőrségi akták szerint a 21 éves Abdul Ballout az Iszlám Állam elkötelezett híve volt, az édesanyja otthon egy teljesen átlagos, szófogadó fiút látott, és a mai napig képtelen elhinni, mit tett a gyereke.
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