„Az nem az én fiam volt” – a berlini terrortámadás elkövetőjének anyja máshogy látja a történteket

A Német Rendőrszakszervezet követeléslistát küldött Friedrich Merz kancellárnak, a szakszervezet az állampolgársági, tartózkodási és menedékjogi törvények átfogó reformját sürgeti. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő lapunknak akkor elmondta, hogy a német hatóságok nagyjából ötszáz olyan emberről tudnak Németországban, akik potenciális terroristák lehetnek, és bármikor merényletet követhetnek el. Mégsem tudnak azonban ennyi embert követni a nap 24 órájában, így ez a probléma továbbra sem megoldott. Nem csoda tehát, hogy az emberek nem bíznak sem a kormányban, sem a hatóságokban.