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„Az nem az én fiam volt” – a berlini terrortámadás elkövetőjének anyja máshogy látja a történteket

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A 2026-os berlini Pride elleni terrortámadás után Németország azon vitatkozik, hogyan engedhették szabadon a hatóságok az elkövetőt. Van viszont a történetnek egy másik, egészen döbbenetes oldala is: a Politico riportjából kiderül, hogy miközben a rendőrségi akták szerint a 21 éves Abdul Ballout az Iszlám Állam elkötelezett híve volt, az édesanyja otthon egy teljesen átlagos, szófogadó fiút látott, és a mai napig képtelen elhinni, mit tett a gyereke.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 13. 10:02
A berlini terrortámadás édesanyja teljesen máshogy látta a fiát, mint ahogy a német hatóságok
A berlini terrortámadás édesanyja teljesen máshogy látta a fiát, mint ahogy a német hatóságok Fotó: VOLODYMYR SINDIEIEV Forrás: ANADOLU
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A Német Rendőrszakszervezet követeléslistát küldött Friedrich Merz kancellárnak, a szakszervezet az állampolgársági, tartózkodási és menedékjogi törvények átfogó reformját sürgeti. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő lapunknak akkor elmondta, hogy a német hatóságok nagyjából ötszáz olyan emberről tudnak Németországban, akik potenciális terroristák lehetnek, és bármikor merényletet követhetnek el. Mégsem tudnak azonban ennyi embert követni a nap 24 órájában, így ez a probléma továbbra sem megoldott. Nem csoda tehát, hogy az emberek nem bíznak sem a kormányban, sem a hatóságokban.

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