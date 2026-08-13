Hortay Olivér: A Tisza gazdaságpolitikájából hiányzik a hosszú távú vízió

A gazdaság helyzetét illetően úgy látja, az elmúlt hónapok adatai alapján egyre több olyan jelzés van, amely miatt indokoltnak tartja az aktívabb politikai szerepvállalást. Szerinte a második negyedéves GDP-adat ismeretében már az látszik, hogy a Tisza Párt kampányban ígért gazdasági fellendülése egyelőre nem következett be.

Hortay szerint közben az sem világos, hogy pontosan mi a Tisza gazdaságpolitikai elképzelése, és milyen irányba kívánják vinni az országot. A beruházások leállítását ezért különösen aggasztónak tartja.

Úgy fogalmazott:

olyan felhők, sötét felhők vannak gazdasági szempontból az égen, amelyek indokolják azt, hogy a dolgok sűrűjébe menjen az ember és az Országgyűlésben is kifejtse a véleményét.

A politikai szerepvállalás egyik legfontosabb motivációja tehát számára az, hogy ne csak elemezze a folyamatokat, hanem immár a döntéshozatal részeként is megpróbáljon hatást gyakorolni rájuk.

A Tisza energiapolitikai iránya zsákutca

A képviselő szerint különösen fontos terület lesz az energetika. Hortay évek óta foglalkozik az energiaellátás biztonságával, az energiapiaci folyamatokkal és az uniós energiapolitikával, ezért ezen a területen várhatóan a parlamentben is markáns álláspontot képvisel majd.

Szerinte az energiaellátás biztonsága szempontjából alapvető fontosságú a nukleáris energia. Úgy véli, Magyarországnak szüksége van a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítására, és arra is, hogy mielőbb megépüljön az új paksi atomerőmű.

Nagyon nagy szüksége van Magyarországnak a nukleáris erőművére, annak üzemidő-hosszabbítására, és az új paksi atomerőmű megépítésére is

– hangsúlyozta. A nukleáris kapacitások mellett ugyanakkor szerinte a rugalmas kapacitások fejlesztése is nélkülözhetetlen. Ide sorolja az energiatárolókat és a szabályozható erőműveket is. Véleménye szerint ezek nélkül önmagában a megújuló energiaforrások bővítése nem képes megfelelően garantálni az ellátásbiztonságot.