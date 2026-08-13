Babának könyvet? De miért?

Az illusztráció legalább annyira fontos, mint a történet

A szerzők neveiből is feltűnhetett, hogy a Csirimojó Kiadó szívesen válogat a környező országok gyerekirodalmából. Míg néhány évtizeddel ezelőtt még természetes volt, hogy cseh, szlovák vagy lengyel meséken nőttünk fel, ma ezek a könyvek jóval ritkábban jutnak el a magyar olvasókhoz. Pedig földrajzilag és kulturálisan ma is közel állunk egymáshoz. Arról, miért tartják fontosnak újra közelebb hozni egymáshoz a térség gyerekirodalmát és általában milyen gondolat mentén építik a Csirimojó Kiadó kínálatát, Peťovská Flóra művészeti igazgatót kérdeztük. Mint elmondta, nem egyszerűen szövegként tekintenek egy könyvre, hanem tárgyként is, amit öröm kézbe venni.

Nálunk szinte mindig a vizualitás az első benyomás. Egy könyv illusztrációja, grafikai tervezése, tipográfiája, a papír minősége vagy akár a kötészeti megoldás ugyanannyira fontos, mint maga a történet. a egy kiadvány vizuálisan megszólít bennünket, és a története, mondanivalója is ugyanolyan erős, akkor kezdünk el komolyan foglalkozni vele. Kifejezetten szeretjük az olyan könyveket, amelyeknek több rétege van. Amik olyanok, mint a káposzta: mindig újabb levelet lehet lefejteni róluk. Emiatt lehetséges, hogy kiadványaink nemcsak a gyerekeknek érdekesek, a felnőttek is találnak bennük új jelentéseket. Ezt számunkra az is megerősítette, hogy a kiadónál irodalomterápiás foglalkozásokat is szervezünk, ahol kiderült: több gyerekkönyvünk felnőttek számára is kiváló beszélgetésindító, sőt önismereti munka alapja lehet. Ősszel magyar illusztrátorok csendeskönyvei is megjelennek, amelyek ezt a gondolatot viszik tovább.

Peťovská Flóra szerint ez a vizuális igényesség végül egy másik fontos irányhoz is elvezette a kiadót: a közép-európai gyerekirodalom újrafelfedezéséhez.

