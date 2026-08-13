Babának könyvet? De miért?

Az illusztráció legalább annyira fontos, mint a történet
A szerzők neveiből is feltűnhetett, hogy a Csirimojó Kiadó szívesen válogat a környező országok gyerekirodalmából. Míg néhány évtizeddel ezelőtt még természetes volt, hogy cseh, szlovák vagy lengyel meséken nőttünk fel, ma ezek a könyvek jóval ritkábban jutnak el a magyar olvasókhoz. Pedig földrajzilag és kulturálisan ma is közel állunk egymáshoz. Arról, miért tartják fontosnak újra közelebb hozni egymáshoz a térség gyerekirodalmát és általában milyen gondolat mentén építik a Csirimojó Kiadó kínálatát, Peťovská Flóra művészeti igazgatót kérdeztük. Mint elmondta, nem egyszerűen szövegként tekintenek egy könyvre, hanem tárgyként is, amit öröm kézbe venni.
Nálunk szinte mindig a vizualitás az első benyomás. Egy könyv illusztrációja, grafikai tervezése, tipográfiája, a papír minősége vagy akár a kötészeti megoldás ugyanannyira fontos, mint maga a történet. a egy kiadvány vizuálisan megszólít bennünket, és a története, mondanivalója is ugyanolyan erős, akkor kezdünk el komolyan foglalkozni vele. Kifejezetten szeretjük az olyan könyveket, amelyeknek több rétege van. Amik olyanok, mint a káposzta: mindig újabb levelet lehet lefejteni róluk. Emiatt lehetséges, hogy kiadványaink nemcsak a gyerekeknek érdekesek, a felnőttek is találnak bennük új jelentéseket. Ezt számunkra az is megerősítette, hogy a kiadónál irodalomterápiás foglalkozásokat is szervezünk, ahol kiderült: több gyerekkönyvünk felnőttek számára is kiváló beszélgetésindító, sőt önismereti munka alapja lehet. Ősszel magyar illusztrátorok csendeskönyvei is megjelennek, amelyek ezt a gondolatot viszik tovább.
Peťovská Flóra szerint ez a vizuális igényesség végül egy másik fontos irányhoz is elvezette a kiadót: a közép-európai gyerekirodalom újrafelfedezéséhez.
Cseh–szlovák–magyar kulturális közegben nőttem fel, műfordítóként pedig a kortárs irodalmat is ismertem, így nap mint nap szembesültem azzal, hogy a magyar könyvpiacon van egy hiány: miközben Csehországban és Lengyelországban ma is rendkívül erős az illusztrációs, grafikai és könyvművészeti hagyomány, ezekből a kortárs könyvekből alig jutott el valami a magyar olvasókhoz. Tulajdonképpen maga a Csirimojó Kiadó is ennek a hiátusnak a felismeréséből született. Többen összefogtunk alakítottunk egy egyesületet, ahol nem üzleti szempontok vezéreltek bennünket a könyvkiadásban, hanem az a vágy, hogy ezt a kulturális értéket megismertessük a hazai olvasókkal. A klasszikus cseh és lengyel mesék generációkon át velünk maradtak, a rendszerváltás után azonban a figyelem szinte kizárólag Nyugat felé fordult, miközben a szomszédos országokban ugyanúgy kiváló kortárs szerzők és illusztrátorok dolgoztak. Az olvasói visszajelzések alapján úgy látjuk, valóban van igény ezekre a könyvekre. Nem azért szeretik őket, mert szlovákok vagy lengyelek, hanem mert mernek mások lenni: különlegesebb témákhoz nyúlnak, egyedi vizuális világot teremtenek, és sokszor egészen más szemléletet képviselnek, mint amit a magyar könyvpiacon megszoktunk.
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