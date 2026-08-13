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Washington tüsszent, Európa tüdőgyulladást kap – így lesz a kontinens problémája a kiürült amerikai raktár

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Amikor az amerikai védelmi hadiipar és a Pentagon stratégiai készleteinek kimerüléséről hallunk híreket, hajlamosak vagyunk azt tengerentúli, belpolitikai vagy pusztán washingtoni költségvetési problémaként kezelni. Elvégre a világ legmodernebb és legdrágább hadseregéről van szó. A valóságban azonban Donald Trump elnöksége alatt a megcsappant amerikai fegyverkészletek nem az Egyesült Államok számára jelentik a legnagyobb és legközvetlenebb egzisztenciális fenyegetést, hanem nekünk, európaiaknak.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 13. 6:05
Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: dpa-Pool
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A Polish soldier salutes during a general rehearsal of the land component ahead of the Polish Armed Forces Day (Swieto Wojska Polskiego) military parade on the Wislostrada in Warsaw, Poland, on August 9, 2026. (Photo by Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto) (Photo by Marek Antoni Iwa?czuk / NurPhoto via AFP)
Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto

A jóléti államok vége, kényszerű fegyverkezés

Az amerikai fegyverhiány közvetlen gazdasági csapást mér az európai adófizetőkre és a nemzeti költségvetésekre. Az elmúlt évtizedekben az európai kormányok megtehették, hogy a GDP-jük jelentős részét az egészségügyre, az oktatásra, a szociális háló fenntartására és a zöld átállásra fordítsák, mivel a védelmi kiadásokat alacsonyan tartották. Ez a korszak végleg lezárult.

Mivel az USA már nem tudja és nem is akarja ingyen vagy korlátlanul biztosítani a katonai hátteret, Európának rohamtempóban kell saját forrásból fegyverkeznie. A korábbi két százalékos NATO-elvárás mára elavulttá vált. A realitás az, hogy a kelet-európai és a kulcsfontosságú nyugat-európai államoknak a GDP-jük három-négy százalékát kell hadiipari beszerzésekre fordítaniuk.

Ezt a pénzt márpedig valahonnan el kell vonni. A költségvetési hiányok növekedése, a jóléti kiadások megvágása és az infrastruktúra-fejlesztések elhalasztása mind közvetlen következményei annak, hogy Amerika fegyverraktárai kiürültek.

Európa képtelen gyorsan reagálni

A legrosszabb forgatókönyv az, hogy még ha az európai országok elő is teremtik a szükséges csillagászati összegeket, a pénzért nem tudnak azonnal biztonságot vásárolni. Az európai hadiipar végzetesen fragmentált és bürokratikus. Miközben az Egyesült Államokban néhány óriásvállalat (mint a Lockheed Martin vagy a Raytheon) szabványosított, tömeggyártásra alkalmas rendszereket állít elő,

addig Európában szinte minden nagyobb tagállam saját tankot, saját vadászgépet és saját kaliberű tiszti felszerelést akar gyártani a hazai ipar védelmében.

Nagyon nehéz összehangolni az európai fegyveres erők munkáját (Fotó: VINCENT JANNINK / ANP MAG)
Nagyon nehéz összehangolni az európai fegyveres erők munkáját (Fotó: VINCENT JANNINK / ANP MAG)

A gyártósorok felpörgetése, a gyárak engedélyeztetése és a szükséges nyersanyagok beszerzése éveket vesz igénybe. Európa tehát egy átmeneti, rendkívül veszélyes biztonsági vákuumba kerül: az amerikai fegyverek már elfogytak vagy nem elérhetőek, az európai alternatívák pedig még csak a tervezőasztalon vagy a lassan épülő gyárak fázisában vannak. Erről beszélt lapunknak Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő is, aki rámutatott, hogy Európa másik gyengesége éppen a sokszínűségében mutatkozik meg.

Minden országnak más-más fegyverzete van, így az átcsoportosítások és az eszközök javítása, karbantartása sem megoldható központilag. Egy esetleges háborúban pedig rendkívül nehéz összehangolni különböző fegyvereket.

A szakértő szerint Donald Trump fegyverkészleteinek megcsappanása egy brutális, de talán elkerülhetetlen ébresztő Európa számára. Rámutatott arra, hogy a kontinens biztonsága nem alapulhat egy olyan külső szövetséges jóindulatán és raktárkészletein, amelynek globális érdekei egyre inkább távolodnak az európai hadszíntértől.

Európa számára tehát a tét a saját szuverenitásának megőrzése. Ha a kontinens nem képes felülkerekedni a belső bürokratikus megosztottságán, és nem tud azonnal önálló, tömeggyártásra képes hadiipari bázist kiépíteni, akkor az amerikai arzenál kiürülése nemcsak egy távoli gazdasági statisztika marad, hanem a modern európai történelem legnagyobb biztonságpolitikai katasztrófájává válhat.

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