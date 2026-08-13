Washington tüsszent, Európa tüdőgyulladást kap – így lesz a kontinens problémája a kiürült amerikai raktár

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A jóléti államok vége, kényszerű fegyverkezés

Az amerikai fegyverhiány közvetlen gazdasági csapást mér az európai adófizetőkre és a nemzeti költségvetésekre. Az elmúlt évtizedekben az európai kormányok megtehették, hogy a GDP-jük jelentős részét az egészségügyre, az oktatásra, a szociális háló fenntartására és a zöld átállásra fordítsák, mivel a védelmi kiadásokat alacsonyan tartották. Ez a korszak végleg lezárult.

Mivel az USA már nem tudja és nem is akarja ingyen vagy korlátlanul biztosítani a katonai hátteret, Európának rohamtempóban kell saját forrásból fegyverkeznie. A korábbi két százalékos NATO-elvárás mára elavulttá vált. A realitás az, hogy a kelet-európai és a kulcsfontosságú nyugat-európai államoknak a GDP-jük három-négy százalékát kell hadiipari beszerzésekre fordítaniuk.

Ezt a pénzt márpedig valahonnan el kell vonni. A költségvetési hiányok növekedése, a jóléti kiadások megvágása és az infrastruktúra-fejlesztések elhalasztása mind közvetlen következményei annak, hogy Amerika fegyverraktárai kiürültek.

Európa képtelen gyorsan reagálni

A legrosszabb forgatókönyv az, hogy még ha az európai országok elő is teremtik a szükséges csillagászati összegeket, a pénzért nem tudnak azonnal biztonságot vásárolni. Az európai hadiipar végzetesen fragmentált és bürokratikus. Miközben az Egyesült Államokban néhány óriásvállalat (mint a Lockheed Martin vagy a Raytheon) szabványosított, tömeggyártásra alkalmas rendszereket állít elő,