AEK AthénVarga BarnabásszuperkupaVitális Milángörög fociMarko NikolicsOFI Kréta

Varga és Vitális ellen is szól az új szabály, amit Görögországban hoztak

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Szerdán 18 órától a Debrecen labdarúgócsapata háromgólos hátrányból vág neki a visszavágónak a dán Köbenhavn otthonában a Konferencialiga harmadik selejtezőkörében. Ugyanebben az időpontban a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien 4-1-es előnyből kezdi meg az észt Paide Linnameeskond elleni párharc második mérkőzését. Ám talán még ennél is nagyobb szó lenne a magyar futballnak, ha Vitális Milán és Varga Barnabás főszerepet vállalna szerdán este. Az AEK Athén ugyanis első trófeáját szerezheti az idényben a Görög Szuperkupa megnyerésével.

Wiszt Péter
2026. 08. 12. 5:13
AEK Athén, görög foci, Varga Barnabás, Vitális Milán
Varga Barnabás és Vitális Milán szerda estére Görög Szuperkupa-győztes lehet az AEK Athén csapatával Forrás: Instagram.com/aekfc_official
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A klub közben már azt is megtudta, hogy a jövő heti bajnoki rajt előtt kivel kell összecsapnia a nemzetközi porondon. Kedden este ugyanis kiderült, hogy az AEK Athén ellenfele a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójában a bolgár Levszki Szófia lesz, amely oda-vissza 1-0-ra győzte le a kazah Kajrat Almatit – a keddi odavágót Bulgáriában játssza a görög csapat. A párharc győztese BL-főtáblára jut, a vesztesre az Európa-liga alapszakasza vár.

Pluszönbizalmat adhatna Varga Barnabáséknak, ha egy újabb trófeával a birtokukban vágnának neki az európai kupaszereplésnek.

 

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