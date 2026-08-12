Varga és Vitális ellen is szól az új szabály, amit Görögországban hoztak

A klub közben már azt is megtudta, hogy a jövő heti bajnoki rajt előtt kivel kell összecsapnia a nemzetközi porondon. Kedden este ugyanis kiderült, hogy az AEK Athén ellenfele a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójában a bolgár Levszki Szófia lesz, amely oda-vissza 1-0-ra győzte le a kazah Kajrat Almatit – a keddi odavágót Bulgáriában játssza a görög csapat. A párharc győztese BL-főtáblára jut, a vesztesre az Európa-liga alapszakasza vár.

Pluszönbizalmat adhatna Varga Barnabáséknak, ha egy újabb trófeával a birtokukban vágnának neki az európai kupaszereplésnek.