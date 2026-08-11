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Halász Bence kidobta a világból a kalapácsot, országos csúccsal lett Európa-bajnok!

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Feszült pillanatok Kozák Luca döntője után, páratlan magyar dupla az atlétikai Eb-n

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Kozák Luca négy évvel a müncheni Eb-ezüstje után újra bejutott 100 méteres gátfutásban az atlétikai Európa-bajnokság döntőjébe. A fináléban ezúttal nem jött össze az újabb dobogó, Kozák Luca az ötödik helyen zárt. A férfi 400 méter nyolc döntősét hét különböző ország adja, Molnár Attila és Enyingi Patrik révén egyedül Magyarország duplázik. Klekner Hanga is fináléba jutott Birminghamben.

Koczó Dávid
2026. 08. 11. 22:43
Kozák Luca futamgyőztesként jutott az atlétikai Eb döntőjébe, a 100 méteres gátfutás másik kiemeltje, Franziska Schuster nagyot esett ugyanabban az elődöntőben Fotó: AFP/Paul Ellis
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