Feszült pillanatok Kozák Luca döntője után, páratlan magyar dupla az atlétikai Eb-n
Kozák Luca négy évvel a müncheni Eb-ezüstje után újra bejutott 100 méteres gátfutásban az atlétikai Európa-bajnokság döntőjébe. A fináléban ezúttal nem jött össze az újabb dobogó, Kozák Luca az ötödik helyen zárt. A férfi 400 méter nyolc döntősét hét különböző ország adja, Molnár Attila és Enyingi Patrik révén egyedül Magyarország duplázik. Klekner Hanga is fináléba jutott Birminghamben.
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