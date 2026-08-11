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Augusztus, a páratlan égi jelenségek hónapja

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Az idei nyárutó igencsak elkényezteti a csillagos ég szerelmeseit a látványos égi jelenségekkel, amelyek közül több jelenség szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A holnap napnyugtakor Magyarország területéről látható részleges napfogyatkozás után is érdemes lesz a szabadban maradnunk, mivel augusztus tizenkettedike a Perseidák meteorraj maximumának a napja, amikor óránként akár száz hullócsillag is felvillanhat az éjszakai égbolton. És ha mindez még nem lenne elég, a hónap végén, augusztus 28-án részleges holdfogyatkozást lehet majd megfigyelni, melynek maximuma idején a földárnyék csaknem 93 százalékos takarással fog rávetülni a lenyugvó teliholdra.

Elter Tamás
Forrás: Svábhegyi Csillagvizsgáló2026. 08. 11. 17:47
Augusztus végén holdfogyatkozás is lesz (a kép illusztráció) Fotó: Nestek Forrás: Wikimedia Commons
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Amikor a Perseus csillagkép még alacsonyan áll a horizont felett, a meteorok száma ugyan kisebb, viszont látszólag hosszabb utat tesznek meg ilyenkor a légkörben. Ha a Perseus csillagkép még viszonylag alacsonyan áll, az ilyen típusú meteorfelvillanások megfigyelésére az eset 21 és 23 óra közötti időszak a legalkalmasabb. 

A Perseus csillagkép térképe  Fotó: Wikimedia Commons

A meteorhullás a városi fényszennyezéstől távolabb eső sík területről nyújtja a legszebb látványt. 

A meteorok megfigyeléséhez nem szükséges semmilyen segédeszköz, 

ideális körülmények között, vagyis a sötét és jól belátható éjszakai égbolton a sűrűn felvillanó hullócsillagok ugyanis szabad szemmel nyújtják  a legszebb látványt.

Hajnalban fog belemerülni a földárnyékba a nyugvó telihold

A holdfogyatkozások noha jóval gyakrabban következnek be mint a napfogyatkozások, de az utóbbiakhoz hasonlóan szintén az égbolt leglátványosabb jelenségei közé tartoznak. Az idei augusztus ritka lehetőségként most azt kínálja, hogy egyszerre lehessünk részesei mindkét fogyatkozási eseménynek.

A holdfogyatkozás geometriáját bemutató ábra  Fotó: Ascánder / Wikimedia Commons

 2026-ra két holdfogyatkozást jeleztek elő a csillagászati naptárak. A március 3-i teljes holdfogyatkozás azonban Európából és így Magyarország területéről sem volt látható, ezzel szemben az augusztus 28-i részleges – a maximumakor majdnem teljes fedettségű – holdfogyatkozás hazánk területéről is megfigyelhető lesz. 

Holdfogyatkozásra -akár részleges, akár pedig teljes fogyatkozásra-, kizárólag csak telihold idején kerülhet sor. 

A telihold teleszkóppal készített fotója   Fotó: Gregory H. Revera / Wikimedia Commons

Teliholdkor a Föld a Hold és Nap között áll, és ilyenkor bizonyos feltételek fennállása esetén a földárnyék részben vagy teljes egészében elnyelheti a Holdat. Érdemes megjegyezni, hogy ilyen esetben a Hold felénk forduló oldaláról  -ha az égi kísérőnk felszínén állnánk-, teljes napfogyatkozást láthatnánk.

A teljes holdfogyatkozás a Hold felszínén teljes napfogyatkozást hoz el  Fotó:  Lucien Rudaux / Wikimedia Commons

A holdfogyatkozásoknak több típusa ismert. Teljes holdfogyatkozáskor a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékába, de ennek ellenére mégsem válik abszolút láthatatlanná, mert a földi atmoszférán szóródó fény halvány, sötétvörös árnyalatú derengést teremt a teljes sötétség helyett. Részleges holdfogyatkozásról akkor beszélünk, ha a Hold csak részben lép be a földárnyék belső részébe, az úgynevezett umbrába. Ilyenkor a Föld szürke árnyékot vet a holdfelszín egy részére. A részleges fogyatkozásoknak két további altípusa a teljes, vagy pedig a részleges penumbrális fogyatkozás. Előbbinél a Hold úgy halad át a penumbrán, hogy a teljes felülete belekerül a félárnyékos részbe. Az utóbbinál a Hold csak az árnyék külső részébe lép be, de a felszínét ekkor nem takarja be teljesen a félárnyék, vagyis a penumbra.

Az augusztus 12-i fogyatkozási esemény penumbrális, azaz félárnyékos részleges holdfogyatkozás lesz. 

A fogyatkozás hajnali 3:24-kor veszi a kezdetét, amikor a nyugvó telihold még 12,5 fok magasan fog állni a nyugati horizont felett. A részleges fázis 5:58 -kor fog a legnagyobbnak látszani, akkor, amikor kezdetét veszi a holdnyugta. 

Egy teljes holdfogyatkozás fázisai   Fotó: Alpsdake  / Wikimedia Commons

A takarás maximális fázisa reggel 6:12 -kor következik be, amikor a félárnyék a telihold korongjának mintegy 93 százalékát fedi le, de ez a holdnyugta miatt már nem lesz látható.

Augusztus 12-én és 28-án látványos csillaghullás és két fogyatkozási esemény is látható lesz:

  • holnap, szerdán, az egész ország területéről napnyugta előtt kezdődő részleges napfogyatkozást,
  • ugyancsak holnap az esti és az éjszakai órákban a Perseida meteorraj tetőzését,
  • augusztus 28-án hajnalban pedig részleges penumbrális holdfogyatkozást figyelhetünk meg.


 


 

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