Augusztus, a páratlan égi jelenségek hónapja

Amikor a Perseus csillagkép még alacsonyan áll a horizont felett, a meteorok száma ugyan kisebb, viszont látszólag hosszabb utat tesznek meg ilyenkor a légkörben. Ha a Perseus csillagkép még viszonylag alacsonyan áll, az ilyen típusú meteorfelvillanások megfigyelésére az eset 21 és 23 óra közötti időszak a legalkalmasabb.

A Perseus csillagkép térképe Fotó: Wikimedia Commons

A meteorhullás a városi fényszennyezéstől távolabb eső sík területről nyújtja a legszebb látványt.

A meteorok megfigyeléséhez nem szükséges semmilyen segédeszköz,

ideális körülmények között, vagyis a sötét és jól belátható éjszakai égbolton a sűrűn felvillanó hullócsillagok ugyanis szabad szemmel nyújtják a legszebb látványt.

Hajnalban fog belemerülni a földárnyékba a nyugvó telihold

A holdfogyatkozások noha jóval gyakrabban következnek be mint a napfogyatkozások, de az utóbbiakhoz hasonlóan szintén az égbolt leglátványosabb jelenségei közé tartoznak. Az idei augusztus ritka lehetőségként most azt kínálja, hogy egyszerre lehessünk részesei mindkét fogyatkozási eseménynek.

A holdfogyatkozás geometriáját bemutató ábra Fotó: Ascánder / Wikimedia Commons

2026-ra két holdfogyatkozást jeleztek elő a csillagászati naptárak. A március 3-i teljes holdfogyatkozás azonban Európából és így Magyarország területéről sem volt látható, ezzel szemben az augusztus 28-i részleges – a maximumakor majdnem teljes fedettségű – holdfogyatkozás hazánk területéről is megfigyelhető lesz.

Holdfogyatkozásra -akár részleges, akár pedig teljes fogyatkozásra-, kizárólag csak telihold idején kerülhet sor.

A telihold teleszkóppal készített fotója Fotó: Gregory H. Revera / Wikimedia Commons

Teliholdkor a Föld a Hold és Nap között áll, és ilyenkor bizonyos feltételek fennállása esetén a földárnyék részben vagy teljes egészében elnyelheti a Holdat. Érdemes megjegyezni, hogy ilyen esetben a Hold felénk forduló oldaláról -ha az égi kísérőnk felszínén állnánk-, teljes napfogyatkozást láthatnánk.