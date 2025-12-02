Rendkívüli égi látvány: az év utolsó szuperholdjában gyönyörködhetünk csütörtökön

Rendkívüli arcát fogja mutatni égi kísérőnk, a Hold ezen a héten, az év legutolsó holdtöltéjének alkalmából.

Rendkívüli égi jelenség lesz csütörtökön, szuperholdat láthatunk. Forrás: AzatTV

A szuperhold eredendően nem csillagászati fogalom, bár magának a jelenségnek csillagászati okai vannak. A szuperhold elnevezést először Richard Nolle alkalmazta 1979-ben a holdtölték egyik különleges fajtájára, és ez a fogalom ettől kezdve terjedt el a médiában, illetve a nyilvánosságban is. A Hold a körtől kissé eltérő elliptikus pályán kering a Föld–Hold-rendszer tömegközéppontja körül. Egy Föld körüli keringést a háttérben lévő csillagokhoz viszonyítva égi kísérőnk 27, 32 nap alatt teljesít, ezért az úgynevezett Hold-hónap, vagyis a sziderikus keringési idő rövidebb egy naptári hónapnál.

Szuperhold idején a Hold földközelsége miatt nagyobbnak és fényesebbnek látszik. Fotó: MTI/Komka Péter

E sajátosságnak tudható be, hogy noha egy évben jellemzően csak 12 holdtölte van, de előfordulnak olyan évek, amikor egy tizenharmadik telihold is „becsúszik”. Ilyen volt például 2023 augusztusa, ekkor és ebben a hónapban ugyanis két holdtöltét figyelhettünk meg, ráadásul az augusztus 30-i holdtöltekor szuperhold formájában.

Telihold akkor következik be, amikor a Föld a Nap és a Hold között áll. Ha a két égitest, a Föld és a Hold olyan helyzetbe kerül teliholdkor, hogy a Föld árnyéka részben vagy teljesen eltakarja a Holdat, részleges vagy teljes holdfogyatkozásról beszélünk.

A Hold kissé elnyúlt elliptikus pályájának köszönhető, hogy égi kísérőnk nincs mindig egyforma távolságra a Földtől. A Föld–Hold közepes távolság kereken 384 400 kilométer. Amikor a Hold a legnagyobb távolságra kerül pályáján a Földtől, 405 696 kilométerre távolodik el a bolygónktól. A Hold-pálya Földtől mért legtávolabbi pontját apogeumnak nevezik a csillagászok.

Az enyhén elliptikus pálya másik következménye, hogy a Hold időnként az átlagos távolságához képest közelebb kerül a Földhöz.

A Hold Földtől mért közepes távolsága 384 400 kilométer. Fotó: Wikimedia Commons/Gregory H. Revera

Perigeum idején, vagyis amikor a Hold a legközelebb van a Földhöz, a Föld–Hold távolság 356 104 kilométerre csökken.

Ha a perigeum a holdtölte idejére esik, akkor beszélünk szuperholdról.

Ez fog most is bekövetkezni december 4-én, csütörtökön.

Ezért látjuk fényesebbnek és kissé nagyobbnak a teliholdat

December 4-én a perigeum miatt a telihold átmérője nagyobb lesz a szokásosnál, ezért fog fényesebbnek látszani.