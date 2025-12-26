Fehér HázKaroline LeavittTrump

Fontos bejelentést tett a Fehér Ház

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője bejelentette, hogy kislányt vár. A baba várhatóan májusban fog megszületni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 22:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 28 éves Karoline Leavitt december 26-i közösségimédia-bejegyzésében osztotta meg a hírt, amelyet „a legnagyobb karácsonyi ajándéknak” nevezett, „amit csak kívánni lehet”. 

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A legnagyobb karácsonyi ajándék, amit csak kívánhatunk – egy kislány, aki 2026 májusában fog megszületni. A férjemmel nagyon izgatottak vagyunk, hogy bővül a családunk, és alig várjuk, hogy a fiunk nagytestvérré váljon. A szívem tele van hálával Isten iránt az anyaság áldásáért, amelyről őszintén hiszem, hogy a legközelebb áll a földi mennyországhoz. Rendkívül hálás vagyok Trump elnöknek és Susie Wiles kabinetfőnökünknek is a támogatásukért, valamint azért, hogy a Fehér Házban családbarát környezetet teremtettek. 2026 nagyszerű év lesz, és nagyon izgatott vagyok, hogy kislányom lesz!

– írta Instagram-bejegyzéséhez Karoline Leavitt, aki korábban Trump 2024-es kampányában dolgozott. Kisfia a kampány alatt született. 

Borítókép: Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.