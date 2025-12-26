Fontos bejelentést tett a Fehér Ház

A legnagyobb karácsonyi ajándék, amit csak kívánhatunk – egy kislány, aki 2026 májusában fog megszületni. A férjemmel nagyon izgatottak vagyunk, hogy bővül a családunk, és alig várjuk, hogy a fiunk nagytestvérré váljon. A szívem tele van hálával Isten iránt az anyaság áldásáért, amelyről őszintén hiszem, hogy a legközelebb áll a földi mennyországhoz. Rendkívül hálás vagyok Trump elnöknek és Susie Wiles kabinetfőnökünknek is a támogatásukért, valamint azért, hogy a Fehér Házban családbarát környezetet teremtettek. 2026 nagyszerű év lesz, és nagyon izgatott vagyok, hogy kislányom lesz!