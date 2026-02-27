Zelenszkij Ukrajnába hívta Ficót

Volodimir Zelenszkij telefonon tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezeték helyzetéről. Az ukrán elnök meghívta Ficót Ukrajnába, hogy minden nyitott kérdést részletesen megvitassanak – számolt be róla az Origo.
Az ukrán–szlovák egyeztetésről az Ukrán Elnöki Hivatal számolt be, kifejtették, hogy arra kérték a szlovák miniszterelnököt, hogy látogasson el Ukrajnába és személyesen vitassák meg az olajvezeték működésével kapcsolatos kérdéseket.
A szlovák miniszterelnök azelőtt, hogy tárgyalt volna Zelenszkijjel, a közösségi oldalán azt írta, hogy Szlovákia érdeke az első. Majd kifejtette, hogy ma telefonon beszélt a magyar miniszterelnökkel, és, hogy később az ukrán elnökkel is fog egyeztetni. A téma a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzit, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti.
Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is elhalasztja a szállítási határidőket. Ezért javasoljuk egy közös ellenőrző csoport – Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság – létrehozását, hogy a helyszínen ellenőrizzék, mi a valóság
– írta Fico, majd úgy folytatta, hogy szeretné tisztázni: a Slovnaft által vásárolt olaj már a fehérorosz–ukrán határon van, és az övék. Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem orosz olaj – joguk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottak és kifizettek.
Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni. Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz
– fogalmazott.
