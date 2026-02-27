Zelenszkij Ukrajnába hívta Ficót

Volodimir Zelenszkij telefonon tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezeték helyzetéről. Az ukrán elnök meghívta Ficót Ukrajnába, hogy minden nyitott kérdést részletesen megvitassanak – számolt be róla az Origo.

A Barátság kőolajvezeték Magyarország és Szlovákia szempontjából is kulcsfontosságú. Fotó: MTI

Az ukrán–szlovák egyeztetésről az Ukrán Elnöki Hivatal számolt be, kifejtették, hogy arra kérték a szlovák miniszterelnököt, hogy látogasson el Ukrajnába és személyesen vitassák meg az olajvezeték működésével kapcsolatos kérdéseket.

A szlovák miniszterelnök azelőtt, hogy tárgyalt volna Zelenszkijjel, a közösségi oldalán azt írta, hogy Szlovákia érdeke az első. Majd kifejtette, hogy ma telefonon beszélt a magyar miniszterelnökkel, és, hogy később az ukrán elnökkel is fog egyeztetni. A téma a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzit, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti.

Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is elhalasztja a szállítási határidőket. Ezért javasoljuk egy közös ellenőrző csoport – Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság – létrehozását, hogy a helyszínen ellenőrizzék, mi a valóság

– írta Fico, majd úgy folytatta, hogy szeretné tisztázni: a Slovnaft által vásárolt olaj már a fehérorosz–ukrán határon van, és az övék. Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem orosz olaj – joguk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottak és kifizettek.

Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni. Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz

– fogalmazott.

SLOVAKIA’S INTERESTS COME FIRST



Today I spoke by phone with Hungarian Prime Minister @PM_ViktorOrban , and later I will also speak with Ukrainian President Zelensky. The topic is the transit of oil through the Druzhba pipeline, which concerns Slovakia and Hungary.



We have… pic.twitter.com/fM76GRQ5GJ — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) February 27, 2026

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)