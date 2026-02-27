Beszállt a választási kampányba a Facebook is: a Mediaworks megyei lapjai tiltást kaptak a nyakukba

Beavatkozott a magyar választási kampányba a Facebook, ugyanis elérhetetlenné vált a Mediaworks több megyei lapjának a közösségi oldala. Érintett a Bama, a Kisalföld és a Szon Facebook-felülete is. A Reddit felületén megosztott bejegyzés szerint felhasználói bejelentés állhat a Baranya vármegyei hírportált érintő leállás mögött. A poszt írója szerint háborús fenyegetések megjelenítése miatt történt a bejelentés, és ezt értékelte a Facebook anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként.

A Facebook elhallgatná a háború borzalmait a magyarok elől (Fotó: AFP)

Tehát a Facebook akadályozza, hogy a háború borzalmait bemutató hírek eljussanak a magyar emberekhez. A Meta kapcsán fontos kiemelni, hogy Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője korábban a cég londoni irodájának a jogtanácsosa volt. Azonban eddig is nyilvánvaló volt, hogy a közösségi médiában a Tisza Párt felé lejt a pálya.

A Tisza hangját felerősítik

A Mandiner korábban a Facebookon összehasonlította Magyar Pétert

a világ – talán – jelenleg legnagyobb hatalmú emberével (Donald J. Trump),

annak egyik, Facebookon nagyon aktív elődjével (Barack Obama),

két híres, az online térben erősen jelen levő amerikai demokrata politikussal (Alexandria Ocasio-Cortez és Bernie Sanders),

valamint Taylor Swifttel, és két híres sportolóval (Cristiano Ronaldo és Hosszú Katinka).

megvizsgálták Orbán Viktort is, és a hivatalos Facebook-oldalát.

Magyar Péternél így 78 interakció jött ki ezer követőre vetítve – ami több mint hétszerese a második helyezett Alexandria Ocasio-Cortez mutatójának, tizenháromszorosa Orbán Viktorénak, és tizenhétszerese Donald Trump adatának.

A Reddit kapcsán pedig megjegyzendő, hogy az ellenzéki szavazók körében rendkívül népszerű Reddit egy olyan platform, ahol név és fotó nélkül bárki írhat bármit. A bejegyzések túlnyomó többségben a Tisza Párt narratíváját hangoztatják.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)