Beszállt a választási kampányba a Facebook is: a Mediaworks megyei lapjai tiltást kaptak a nyakukba

Beavatkozott a magyar választási kampányba a Facebook, ugyanis elérhetetlenné vált a Mediaworks több megyei lapjának a közösségi oldala. Érintett a Bama, a Kisalföld és a Szon Facebook-felülete is. A Reddit felületén megosztott bejegyzés szerint felhasználói bejelentés állhat a Baranya vármegyei hírportált érintő leállás mögött. A poszt írója szerint háborús fenyegetések megjelenítése miatt történt a bejelentés, és ezt értékelte a Facebook anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként.
Tehát a Facebook akadályozza, hogy a háború borzalmait bemutató hírek eljussanak a magyar emberekhez. A Meta kapcsán fontos kiemelni, hogy Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője korábban a cég londoni irodájának a jogtanácsosa volt. Azonban eddig is nyilvánvaló volt, hogy a közösségi médiában a Tisza Párt felé lejt a pálya.
A Tisza hangját felerősítik
A Mandiner korábban a Facebookon összehasonlította Magyar Pétert
- a világ – talán – jelenleg legnagyobb hatalmú emberével (Donald J. Trump),
- annak egyik, Facebookon nagyon aktív elődjével (Barack Obama),
- két híres, az online térben erősen jelen levő amerikai demokrata politikussal (Alexandria Ocasio-Cortez és Bernie Sanders),
- valamint Taylor Swifttel, és két híres sportolóval (Cristiano Ronaldo és Hosszú Katinka).
- megvizsgálták Orbán Viktort is, és a hivatalos Facebook-oldalát.
Magyar Péternél így 78 interakció jött ki ezer követőre vetítve – ami több mint hétszerese a második helyezett Alexandria Ocasio-Cortez mutatójának, tizenháromszorosa Orbán Viktorénak, és tizenhétszerese Donald Trump adatának.
A Reddit kapcsán pedig megjegyzendő, hogy az ellenzéki szavazók körében rendkívül népszerű Reddit egy olyan platform, ahol név és fotó nélkül bárki írhat bármit. A bejegyzések túlnyomó többségben a Tisza Párt narratíváját hangoztatják.
