Ramadán miatt korlátozták az étkezést egy kanadai iskolában

Éles vitát váltott ki egy kanadai iskola intézkedése: a ramadán idején részben étkezésmentes zónává nyilvánították az intézmény étkezőjét, méghozzá éppen az ebédidőben.

Forrás: Origo2026. 03. 19. 17:38
Illusztráció egy tanterem Forrás: Képernyőkép
A helyi beszámolók szerint a calgary-i Fairview School vezetése úgy döntött, hogy bizonyos területeken ideiglenesen megtiltja az étkezést, hogy ezzel legyen tekintettel a böjtölő diákokra. Az alsóbb évfolyamos tanulók csak korlátozottan használhatták az étkezésre kijelölt helyeket, míg az idősebbeknek egyes esetekben a teljes szünet alatt mellőzniük kellett az evést az ebédlőben, írja az Origo.

A muszlim hívők iftárral várják a böjtjük megtörését a ramadán szent hónapjában. Fotó: AFP/ Sameer Al-Doumy

A döntés azonban sok szülőnél kiverte a biztosítékot.

 

A nem böjtölő gyerekeket büntetik

A felháborodott szülők szerint elfogadhatatlan, hogy azok a diákok is korlátozva legyenek, akik nem tartják a ramadánt. Mint mondják, az iskola épp abban az időszakban nehezíti meg az étkezést, amikor a gyerekeknek enniük kellene. További kérdéseket vet fel, hogy az érintett tanulók hova mehettek volna enni. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy rossz idő esetén akár az egész közösségi teret étkezésmentes zónává nyilváníthatták volna – ami sok család szerint egyértelmű túlzás.

 

Ramadán: az iskola szerint érzékenyítésről van szó

Az illetékes iskolai hatóság megvédte az intézkedést. Álláspontjuk szerint az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy figyelembe vegyék a diákok vallási és kulturális igényeit.

Ugyanakkor hangsúlyozták: nem történt általános változtatás az ebédszünet rendjében, és az intézkedés csak korlátozott mértékben érintette a tanulókat.

Az eset nem egyedi: Európában is egyre gyakrabban kerülnek napirendre hasonló kérdések. Németországban például nemrég váltott ki kritikát, hogy egyes iskolák arra kérték a diákokat, étkezés közben legyenek tekintettel a böjtölő társaikra.

 

Borítókép: Illusztráció  (Forrás: Képernyőkép) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekpeti

Peti még nem talált ki magától semmit

Bayer Zsolt avatarja

Csak az asszony lehallgatását.

