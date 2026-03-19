Ramadán miatt korlátozták az étkezést egy kanadai iskolában

Ramadán: az iskola szerint érzékenyítésről van szó

Az illetékes iskolai hatóság megvédte az intézkedést. Álláspontjuk szerint az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy figyelembe vegyék a diákok vallási és kulturális igényeit.

Ugyanakkor hangsúlyozták: nem történt általános változtatás az ebédszünet rendjében, és az intézkedés csak korlátozott mértékben érintette a tanulókat.

Az eset nem egyedi: Európában is egyre gyakrabban kerülnek napirendre hasonló kérdések. Németországban például nemrég váltott ki kritikát, hogy egyes iskolák arra kérték a diákokat, étkezés közben legyenek tekintettel a böjtölő társaikra.