A helyi beszámolók szerint a calgary-i Fairview School vezetése úgy döntött, hogy bizonyos területeken ideiglenesen megtiltja az étkezést, hogy ezzel legyen tekintettel a böjtölő diákokra. Az alsóbb évfolyamos tanulók csak korlátozottan használhatták az étkezésre kijelölt helyeket, míg az idősebbeknek egyes esetekben a teljes szünet alatt mellőzniük kellett az evést az ebédlőben, írja az Origo.
Ramadán miatt korlátozták az étkezést egy kanadai iskolában
Éles vitát váltott ki egy kanadai iskola intézkedése: a ramadán idején részben étkezésmentes zónává nyilvánították az intézmény étkezőjét, méghozzá éppen az ebédidőben.
A döntés azonban sok szülőnél kiverte a biztosítékot.
A nem böjtölő gyerekeket büntetik
A felháborodott szülők szerint elfogadhatatlan, hogy azok a diákok is korlátozva legyenek, akik nem tartják a ramadánt. Mint mondják, az iskola épp abban az időszakban nehezíti meg az étkezést, amikor a gyerekeknek enniük kellene. További kérdéseket vet fel, hogy az érintett tanulók hova mehettek volna enni.
A helyzetet súlyosbítja, hogy rossz idő esetén akár az egész közösségi teret étkezésmentes zónává nyilváníthatták volna – ami sok család szerint egyértelmű túlzás.
Ramadán: az iskola szerint érzékenyítésről van szó
Az illetékes iskolai hatóság megvédte az intézkedést. Álláspontjuk szerint az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy figyelembe vegyék a diákok vallási és kulturális igényeit.
Ugyanakkor hangsúlyozták: nem történt általános változtatás az ebédszünet rendjében, és az intézkedés csak korlátozott mértékben érintette a tanulókat.
Az eset nem egyedi: Európában is egyre gyakrabban kerülnek napirendre hasonló kérdések. Németországban például nemrég váltott ki kritikát, hogy egyes iskolák arra kérték a diákokat, étkezés közben legyenek tekintettel a böjtölő társaikra.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Képernyőkép)
