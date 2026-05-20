A világ szeme Pekingen: Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping tárgyalása mindent megváltoztathat

Az orosz elnök szerdán érkezett a kínai főváros központjában, a Tienanmen téren álló Nagy Népi Csarnokhoz, ahol Hszi Csin-ping személyesen üdvözölte.
A megbeszélések nyitányán mindkét vezető hosszú ideje fennálló baráti kapcsolatukat méltatta. Putyin a tárgyalások kezdetén egy kínai mondást idézett: „Egy napja nem találkoztunk, de olyan, mintha már három ősz telt volna el.”
Az orosz államfő hangsúlyozta, hogy a Kínával kötött jószomszédi, barátsági és együttműködési megállapodás – amely idén 25 éves – meghatározó alapja a két ország kapcsolatainak. Kiemelte azt is, hogy a kétoldalú kereskedelem volumene ezen időszak alatt a harmincszorosára emelkedett, és túllépte a 200 milliárd dolláros szintet.
Szavai szerint az orosz–kínai együttműködés történetének egyik legmagasabb szintjére jutott, és a stratégiai partnerség mintájává vált. Putyin arról is beszélt, hogy a két ország továbbra is fenntartja a kölcsönös vízummentesség rendszerét.
Emellett meghívást intézett Hszi Csin-pinghez egy 2027-es oroszországi látogatásra, és közölte: készen áll részt venni az ősszel, Sencsenben rendezendő APEC-csúcstalálkozón.
Hszi Csin-ping kijelentette, hogy Moszkva és Peking kapcsolatainak jelenlegi szintjét a politikai bizalom fokozatos megerősödése alapozta meg. Hozzátette, hogy a két ország a kölcsönös előnyök és a tisztelet elvét követve alakítja együtt kapcsolatainak jövőjét.
A kínai elnök úgy fogalmazott, hogy az orosz–kínai kapcsolatok fejlődését a stratégiai együttműködés és a kölcsönös politikai bizalom melletti rendíthetetlen elkötelezettség segítette. Rámutatott, hogy a nemzetközi helyzetet jelenleg zavarok, megosztottság és hegemón törekvések jellemzik, ugyanakkor a béke, a fejlődés és az együttműködés továbbra is meghatározó cél maradt.
Hszi szerint Oroszországnak és Kínának, mint jelentős nemzetközi szereplőknek és az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjainak, egy méltányosabb globális irányítási rendszer kialakításán kell dolgozniuk.
Putyin már előző este megérkezett Kínába.
A két vezető a kétoldalú kapcsolatok minden fontos területét áttekinti, beleértve a kényesebb kérdéseket is, továbbá nemzetközi és térségi ügyekről is eszmecserét folytat.
