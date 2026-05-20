Rakéták, tengeralattjárók, atomfegyverek: új szintre lépett az orosz–belarusz hadgyakorlat + videó

BREAKING: 🇧🇾🇷🇺🇪🇺 Belarus has announced military drills to practice the deployment of Russian nuclear weapons stationed on its territory.



The exercise underscores the growing role of Belarus in Moscow’s nuclear posture and raises fresh concerns across Europe.



Source: Reuters pic.twitter.com/5itaGJaS7j — War Radar (@War_Radar2) May 18, 2026

Jelentős változások a 2024-es hadgyakorlathoz képest

A hasonló léptékű gyakorlatokra legutóbb 2024 tavaszán és nyarán került sor, ám akkoriban a hangsúly a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának gyakorlásán volt. A korábbi gyakorlatokat három szakaszban tartották meg.

A rakétaegységek azt gyakorolták, hogyan veszik át és töltik be az Iszkander rakétarendszer rakétáit, illetve hogyan készülnek fel titokban az indításokra.

A Védelmi Minisztérium korábban nem emelte ki külön a haditengerészet szerepét a gyakorlatokban, most viszont már arról számolt be, hogy mindkét flotta jelentős erőkkel vesz részt a műveletekben.