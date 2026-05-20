Rakéták, tengeralattjárók, atomfegyverek: új szintre lépett az orosz–belarusz hadgyakorlat + videó

Az orosz és belarusz fegyveres erők megkezdték a nukleáris erők felkészítésére és alkalmazására irányuló háromnapos gyakorlatukat. Tesztelni akarják, hogy a hadsereg mennyire felkészült arra, hogy az ország különböző területein bevetésre előkészítsen atomfegyvereket. A korábbi eseményeken nem volt ennyire hangsúlyos a haditengerészet szerepe, a mostani hadgyakorlaton azonban mindkét flotta jelentős erőkkel képviselteti magát.

2026. 05. 20. 7:06
Jelentős változások a 2024-es hadgyakorlathoz képest

A hasonló léptékű gyakorlatokra legutóbb 2024 tavaszán és nyarán került sor, ám akkoriban a hangsúly a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának gyakorlásán volt. A korábbi gyakorlatokat három szakaszban tartották meg. 

A rakétaegységek azt gyakorolták, hogyan veszik át és töltik be az Iszkander rakétarendszer rakétáit, illetve hogyan készülnek fel titokban az indításokra.

A Védelmi Minisztérium korábban nem emelte ki külön a haditengerészet szerepét a gyakorlatokban, most viszont már arról számolt be, hogy mindkét flotta jelentős erőkkel vesz részt a műveletekben.

Pattanásig feszült a nemzetközi helyzet

A korábbi nukleáris gyakorlatokat arra válaszul tartották, hogy nyugati vezetők arról beszéltek, hogy katonákat küldhetnének Ukrajnába. Emmanuel Macron francia elnök konkrétan a NATO-csapatok bevetését javasolta az orosz fegyveres erőkkel szemben. Az orosz külügyminisztérium megjegyezte, hogy a gyakorlatok az amerikai ATACMS rakéták és F–16-os vadászgépek Ukrajnába történő átadásához kapcsolódtak. A mostani gyakorlatokat már egy még feszültebb nemzetközi helyzet közepette tartják meg.

Az orosz hírszerzés szerint az Európai Unió saját nukleáris fegyverek fejlesztését vizsgálja, és egy páneurópai nukleáris elrettentési doktrínát kíván kidolgozni Franciaország és az Egyesült Királyság képességeire építve. 

Emellett az utóbbi időben egyre többet beszélnek arról is, hogy ukrán dróntámadásokhoz NATO-területet használhatnak.

Belarusszia teljes jogú partnerré vált

A gyakorlatokon – akárcsak két évvel ezelőtt – a belarusz hadsereg egységei is részt vesznek. 

Két év alatt azonban Belarusszia szerepe megváltozott: már nemcsak taktikai nukleáris fegyverek telepítési helyszíneként jelenik meg, hanem a nukleáris elrettentés meghatározó résztvevője.

A belarusz védelmi minisztérium szerint az Oroszországgal közös kiképzés célja a katonák felkészültségének javítása, a haditechnikai eszközök ellenőrzése, valamint annak gyakorlása, hogyan lehet harci feladatokat végrehajtani az ország különböző pontjairól. A gyakorlatokon főként azt gyakorolják, hogyan tudják titokban mozgatni a csapatokat, nagy távolságokra áthelyezni az egységeket, illetve gyorsan bevetni a katonai erőket és eszközöket.

Oroszország hosszú idő után tart ismét olyan nagyszabású nukleáris gyakorlatokat, amelyek nem elsősorban az elrettentésről, hanem a taktikai nukleáris fegyverek használatának gyakorlásáról szólnak. A szárazföldi és tengeri erők közös részvétele 

sokak szerint válasz lehet a NATO és az EU balti-tengeri katonai jelenlétének erősödésére, valamint a balti államok fokozódó fegyverkezésére.

Aljakszandr Lukasenka belarusz vezető 2023-ban egyezett bele abba, hogy Oroszország taktikai nukleáris rakétákat telepítsen az ország területére. Vlagyimir Putyin orosz elnök egyértelművé tette, hogy Moszkva rendelkezik ezeknek a fegyvereknek az alkalmazása felett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

