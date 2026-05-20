Rakéták, tengeralattjárók, atomfegyverek: új szintre lépett az orosz–belarusz hadgyakorlat + videó

Jelentős változások a 2024-es hadgyakorlathoz képest
A hasonló léptékű gyakorlatokra legutóbb 2024 tavaszán és nyarán került sor, ám akkoriban a hangsúly a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának gyakorlásán volt. A korábbi gyakorlatokat három szakaszban tartották meg.
A rakétaegységek azt gyakorolták, hogyan veszik át és töltik be az Iszkander rakétarendszer rakétáit, illetve hogyan készülnek fel titokban az indításokra.
A Védelmi Minisztérium korábban nem emelte ki külön a haditengerészet szerepét a gyakorlatokban, most viszont már arról számolt be, hogy mindkét flotta jelentős erőkkel vesz részt a műveletekben.
