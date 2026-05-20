Angela Merkel

Merkel migránsáradatot zúdított Európára, most kitüntették, de egy kis baki azért becsúszott

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Európai Érdemrenddel tüntette ki Angela Merkel egykori német kancellárt, méghozzá a migrációs válság kezelésében játszott szerepéért. Az elismerés komoly vitákat váltott ki, mivel sokan éppen Merkel 2015-ös „Willkommen” politikáját tartják annak a fordulópontnak, amely tömeges migránshullámot indított el Európa felé.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 7:36
Ursula von der Leyen és Angela Merkel Forrás: AFP
A szakértő a közösségi média felületén megjelent videóban hozzátette, hogy a Patrióták megpróbálták bojkottálni a rendezvényt és nem jelentek meg az átadón.

Erre abszurd dolog játszódott le: az Európai Parlament munkatársaival töltötték meg az üresen tátongó sorokat.

De mi is történt 2015-ös Willkommen kampány során, amiért kitüntették Merkelt?

Európát elárasztották a migránsok – 2015-től hatalmas intenzitással, az európai országok törvényeit és lakosainak jogait semmibe véve óriási tömegek érkeztek két fő útvonalat használva: az olasz partokat elérő földközi-tengerit és a szárazföldön át vezető, emiatt biztonságos és közkedvelt balkánit. A migránsok többsége Szíriából és Afganisztánból indult meg szerencsét próbálni. 

Menedékkérő szelfit készít Angela Merkel német kancellárral 2015. szeptember 10-én. Fotó: DPA/AFP/Bernd Von Jutrczenka

A több tucat vagy akár több ezer migránsból álló hordákat főként fiatal férfiak alkották.

A 2015-ös válságra reagáló európai uniós migrációs és menekültügyi jogalkotási folyamatban a szolidaritás és felelősségvállalás váltak azokká a kifejezésekké, amelyek mögé el lehetett rejteni a meghatározó vezetők által diktált politikai tartalmakat. Ha visszatekintünk, Angela Merkel korábbi német szövetségi kancellár 2015 augusztusának végén olyan nyilatkozatot tett közzé, amely szerint a Szíriából érkezett személyeket nem küldi vissza abba az EU-s országba, ahol beléptek. Ezután szeptemberben úgy fogalmazott Angela Merkel, hogy „a politikai menedékjogra jogosultak befogadásának nincs felső korlátja”.

Sokatmondó jelenetek zajlottak akkoriban Röszkénél.

Európa nem biztonságos többé

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a békés és biztonságos Európa képe mára csupán illúzió maradt. A blokk nemzetei a saját bőrükön tapasztalják az elbaltázott brüsszeli migránspolitika következményeit, ahogy bűnözőcsoportok lepték el a kontinens nagyvárosait és tartják rettegésben a helyi lakosságot.

Európa egy társadalmi katasztrófa felé száguld
Európa egy társadalmi katasztrófa felé száguld. Fotó: AFP

Európa több nagyvárosából is aggasztó jelenetek érkeznek. Fegyveres rablás egy madridi bevásárlóközpontban, szögesdróttal védett lakások Barcelonában, valamint brutális utcai erőszak Franciaországban. Ezek csak kiemelt példák a sok eset közül, ahol európai lakosok élnek mindennapi terror közepette, miközben fékevesztett illegálisbevándorló-csoportok garázdálkodnak az utcáikon.

Az Európai Érdemrend első húsz díjazottja közül 13-an vettek részt az uniós parlament által alapított díjátadó ünnepségen. A kitüntetéseket Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke adta át.

Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapta.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Angela Merkel (Fotó: AFP)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
