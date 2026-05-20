Tottenham Hotspur FCChelsea FCMarc CucurellaVAR-technológiaPremier League

Egyetlen másodperc: a bizarr VAR-ítélet után ennyin múlhat a Tottenham bennmaradása

A Chelsea 2-1-re nyert a Tottenham ellen a Premier League 37. fordulójában, ezzel Konferencialiga-helyen áll, míg a Spurs még mindig kieshet, a sorsáról az utolsó forduló dönt. A hajrában a Tottenham kis híján büntetőt kapott, de a szabálytalankodó Cucurella megúszta sárgával, a bizarr VAR-ítélet után tizenegyes helyett szögletet rúghattak a vendégek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 8:09
A kép csalóka: a Chelsea elleni párharcban nem a Tottenham kerekedett felül, így még mindig nem biztos, hogy a Spurs a következő idényben is Premier League-csapat lesz Fotó: AFP/Adrian Dennis
A bajnoki cím sorsa viszont már az utolsó forduló előtt eldőlt, az Arsenal huszonkét év után ült fel újra a Premier League trónjára.

A Premier League állása az utolsó forduló előtt

  1. Arsenal 82 pont (biztos aranyérmes és BL-induló)
  2. Manchester City 78 (biztos ezüstérmes és BL-induló)
  3. Manchester United 68 (biztos bronzérmes és BL-induló)
  4. Aston Villa 62 (biztos BL-induló)
  5. Liverpool 59 (BL-hely)
  6. Bournemouth 56 (El-hely)
  7. Brighton 53 (El-hely)
  8. Chelsea 52 (Kl-hely)
  9. Brentford 52
  10. Sunderland 51
  11. Newcastle 49
  12. Everton 49
  13. Fulham 49
  14. Leeds 47
  15. Crystal Palace 45
  16. Nottingham 43
  17. Tottenham 38
  18. West Ham 36
  19. Burnley 21 (biztos kieső)
  20. Wolverhampton 19 (biztos kieső)

 

