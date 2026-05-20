Guardiola az elnökhöz siet – de mi köze a csalódottságának Robbie Keane-hez?

Guardiola (balra) és Iraola csapata nem bírt egymással. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Robbie Keane rekordját döntötte meg a Bournemouth csillaga

A 17 mérkőzés óta veretlen Bournemouth-nál volt ok az örömre. Egyrészt az évadbeli 13. – és mint később kiderült, a Manchester City bajnoki álmait szertefoszlató – gólját szerző francia Kroupi Premier League-rekordot döntött: tinédzserként, első PL-idényében az eddigi csúcstartó Robbie Fowler (1993–1994) és a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane (1999–2000) volt 12-12 találattal.

Másrészt az 1-1-es döntetlen azt jelenti, hogy a következő idényben biztosan európai kupainduló lesz a csapat, méghozzá története során először.

Akár még a Bajnokok Ligája-részvétel is összejöhet, ehhez viszont az kellene, hogy a jelenleg ötödik Liverpool vasárnap otthon kapjon ki a Brentfordtól, míg a Bournemouth nyerjen Nottinghamben – és az ekkor létrejött pontazonosság mellett még a jelenleg hattal rosszabb gólkülönbségét is a maga javára kéne fordítania Andoni Iraola együttesének.

Andoni Iraola boldogsága

Az idény végén távozó spanyol szakember ahelyett, hogy bosszankodott volna az utolsó percekben elúszott győzelem miatt, inkább boldogságot érzett, amiért ősszel elképzelhetetlennek tűnő módon még mindig van esély a BL-indulásra: – Nem nyertük meg a mérkőzést, de ez most nem számít. Nagyon élveztem, ahogy futballoztunk és azt a stílust, amit mutattunk. Nagy lehetőségeink voltak a második gól megszerzésére, nyerni akartunk, de így is élveztem. A mai nap jól tükrözte a csapatot. Nagyon boldog vagyok a klub, a játékosok, a szurkolók és a stáb miatt. Ez a legjobb módja annak, hogy úgy fejezzük be, hogy valami kézzelfoghatót értünk el. Ennél többet nem is kérhetnék – mondta Iraola, akinek még nem jár a fejében az, hogy hol folytatja edzői pályafutását.