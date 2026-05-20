NémetországOroszországKínaAfDEgyesült Államokorosz-ukrán háborúegyüttműködés

Ez nem fog tetszeni a háborúpárti Brüsszelnek, a németek új irányra készülnek + videó

Az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke, Alice Weidel olyan bejelentést tett, ami garantáltan kiveri a biztosítékot Brüsszelben: Alice Weidel egyértelművé tette, ha kormányra kerülnek Németországban, az első lépés a béke megteremtése lesz Oroszországgal, miközben Amerika és Kína sem marad ki a kiegyensúlyozott partnerségből. Ez alapjaiban írhatja át az európai erőviszonyokat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 8:34
Alice Weidel, a német Alternatív Németországért (AfD) párt társelnöke
Alice Weidel, a német Alternatív Németországért (AfD) párt társelnöke
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Weidel hangsúlyozta: 

Berlinnek kiegyensúlyozott kapcsolatokra kellene törekednie nemcsak Moszkvával, hanem az Egyesült Államokkal és Kínával is. Utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy Kína Németország egyik legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnere.

Brüsszel továbbra is az erő politikáját erőlteti

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint Oroszország jelenleg meggyengült helyzetben van, ezért eljött az ideje annak, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek Moszkvával. 

A politikus úgy véli, a tárgyalások ugyan megrekedtek, de az orosz pozíció gyengülése lehetőséget teremthet a diplomáciai rendezésre.

A főképviselő szerint Kína is kulcsszerepet játszhatna abban, hogy Moszkva végül hajlandó legyen egyeztetésekre.

Az EU-n belül ugyanakkor nincs egység a kérdésben: több kelet-európai vezető továbbra is úgy látja, hogy Oroszországot nem tárgyalásokkal, hanem további nyomásgyakorlással kellene gyengíteni.

Borítókép: Alice Weidel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu