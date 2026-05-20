German AfD Leader Alice Weidel:



A German government under AfD leadership will seek peace with Russia, and balanced relations and exchange both with Russia and the United States, and also with China, one of our most important trading partners. pic.twitter.com/LTCbcKpMGt — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Brüsszel továbbra is az erő politikáját erőlteti

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint Oroszország jelenleg meggyengült helyzetben van, ezért eljött az ideje annak, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek Moszkvával.

A politikus úgy véli, a tárgyalások ugyan megrekedtek, de az orosz pozíció gyengülése lehetőséget teremthet a diplomáciai rendezésre.

A főképviselő szerint Kína is kulcsszerepet játszhatna abban, hogy Moszkva végül hajlandó legyen egyeztetésekre.