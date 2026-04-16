Brüsszel: Fenn kell tartani a nyomást Oroszországon

Az Európai Unió szerint nem szolgálja az orosz–ukrán háború lezárását az Oroszország elleni szankciók enyhítése, sőt, az ilyen lépések gyengítik a Moszkvára nehezedő nyomást. Miközben az EU újabb szigorítások lehetőségét mérlegeli, az amerikai szankciók ideiglenes lazítása máris kézzelfogható bevételnövekedést jelentett Moszkvának.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 20:32
Orosz tankerhajó Kuba közelében Forrás: AFP
Az Európai Unióban kommentálták az Oroszország elleni szankciók enyhítésének kérdését. Brüsszelben úgy vélik, hogy bármilyen engedmény aláássa az orosz–ukrán háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy nem szabad csökkenteni a nyomást Moszkván – számolt be róla a Zn.ua a The Guardian cikkére hivatkozva.

Paula Pinho szóvivő szerint Oroszország pénzügyi hasznot húz a közel-keleti konfliktusból, ezért újabb szankciókat mérlegelnek
Elég ironikus, hogy Oroszország valójában hasznot húz a közel-keleti háborúból

 – mondta Paula Pinho újságíróknak. Hozzátette, hogy az EU továbbra is vizsgálja a szankciók szigorításának lehetőségét, és reméli, hogy bizonyos előrelépést érnek el annak érdekében, hogy megnehezítsék Oroszország számára az iráni háborún történő nyerészkedést.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, márciusban Washington átmeneti felmentést adott a már tengeren lévő orosz olajszállítmányok megvásárlására, hogy mérsékelje az iráni konfliktus nyomán kialakult energiapiaci bizonytalanságot. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter akkor azt hangsúlyozta, hogy a döntés csak rövid távra szól, és nem jelent érdemi pénzügyi előnyt Oroszországnak.

Svéd katonai vezetők szerint Oroszország ugyanakkor egy kisebb, gyors akcióval teheti próbára a NATO katonai képességeit a balti térségben. A cél nem feltétlenül területszerzés, hanem a nyugati reakciók felmérése és a NATO egységének tesztelése lehet.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ukrajnai háború után Moszkva erőforrásait más térségekbe csoportosíthatja át.

Oroszország meglepetésszerű katonai akcióra készülhet a Balti-tenger térségében – mondta Michael Klasson, a svéd fegyveres erők főparancsnoka a The Times beszámolója szerint, melyet az Unian szemlézett.

Borítókép: Orosz tankerhajó Kuba közelében (Fotó: AFP)

