Brüsszel: Fenn kell tartani a nyomást Oroszországon

Ahogy arról lapunk is beszámolt, márciusban Washington átmeneti felmentést adott a már tengeren lévő orosz olajszállítmányok megvásárlására, hogy mérsékelje az iráni konfliktus nyomán kialakult energiapiaci bizonytalanságot. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter akkor azt hangsúlyozta, hogy a döntés csak rövid távra szól, és nem jelent érdemi pénzügyi előnyt Oroszországnak.

Svéd katonai vezetők szerint Oroszország ugyanakkor egy kisebb, gyors akcióval teheti próbára a NATO katonai képességeit a balti térségben. A cél nem feltétlenül területszerzés, hanem a nyugati reakciók felmérése és a NATO egységének tesztelése lehet.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ukrajnai háború után Moszkva erőforrásait más térségekbe csoportosíthatja át.

Oroszország meglepetésszerű katonai akcióra készülhet a Balti-tenger térségében – mondta Michael Klasson, a svéd fegyveres erők főparancsnoka a The Times beszámolója szerint, melyet az Unian szemlézett.

Borítókép: Orosz tankerhajó Kuba közelében (Fotó: AFP)