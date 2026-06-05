Új tagok előtt nyílhat meg az Európai Unió kapuja

Az EU bővítésének kérdése az orosz–ukrán háború nyomán ismét a középpontba került. Ukrajna az uniós tagságot európai beágyazottságának egyik legfontosabb biztosítékának tekinti, miközben Brüsszelben egyre többen hangsúlyozzák, hogy a bővítés erősítheti az Európai Unió szerepét a térségben, és mérsékelheti a külső hatalmak befolyását a szomszédos országokban.

A csatlakozási folyamat ugyanakkor továbbra is hosszú és összetett. A tagjelölt országoknak számos reformot kell végrehajtaniuk, a tárgyalások éveken át elhúzódhatnak, és minden egyes szakasz lezárásához valamennyi tagállam támogatása szükséges – számolt be a Reuters.

„Az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy képes a bővítésre, és megvan benne a szándék is erre. Erről szeretnénk tárgyalni ezen a találkozón” – fogalmazott a német kancellár.