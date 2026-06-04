Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása súlyos kockázatokat hordoz Európa számára

A szakértő rámutatott arra is, hogy az uniós bővítési folyamatot erősen befolyásolja a háborús helyzet.
Brüsszel viszonylag hamar kifogyott a fegyverekből, amiket odaadhatna Ukrajnának […] és egyre nehezebbé vált a pénzügyi támogatás előteremtése is
– fogalmazott.
Dornfeld László szerint az EU-tagság ígérete politikai eszközzé vált.
Az uniós tagság ígérete olyasmi azonban, ami egyrészt reményt ígér az ukránoknak a háború utánra, így továbbra is harcra ösztökéli őket, miközben pénzbe nem kerül rövid távon
– mutatott rá és felidézte a csatlakozási folyamat rendkívüli gyorsaságát is: „2022 februárjában adták be a csatlakozási kérelmet, az év júniusában már tagjelölt státust kaptak, 2023 decemberében pedig döntés született a csatlakozási tárgyalások megindításáról.”
A magyar vétó volt a gát
A magyar állásponttal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Budapest egyre inkább a kockázatok miatt foglalt el kritikus pozíciót.
Magyarország utóbb a vétó álláspontjára helyezkedett a tárgyalási fejezetek megnyitásánál
– mondta.
Dornfeld László szerint a legkomolyabb problémák a biztonságpolitikai és gazdasági következményekből fakadnak.
Ott van rögtön a háború kérdése. Az uniós alapszerződések tartalmaznak egy szolidaritási klauzulát, ami szerint a megtámadott tagállam számára minden más tagállamnak kötelessége segítséget nyújtani. Az eddigi uniós segítségnyújtás önkéntes alapú volt, az abban történő részvételre nem lehetett senkit kötelezni. A csatlakozással ez megszűnne, ráadásul az eszkaláció terén is jelentős veszélyforrás állna elő.
– figyelmeztetett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!