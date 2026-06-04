Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása súlyos kockázatokat hordoz Európa számára

A fejlemények kapcsán lapunknak nyilatkozott Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, aki szerint Ukrajna uniós tagsága nem pusztán technikai, hanem mélyen politikai és biztonságpolitikai kérdés.

Ukrajna uniós tagsága egy olyan politikai kérdés, amely csak a 2022-es orosz inváziót követően került előtérbe

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy korábban „egyértelmű volt az a meggyőződés, hogy az ország évtizedes távlatban sem lehet az Európai Unió tagja”.

Dornfeld László szerint ennek oka többek között a súlyos strukturális problémákban keresendő.