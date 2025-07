Magyarország vétója ellenére is áterőlteti a bizottság Ukrajna gyorsított csatlakozását

A kisebbségi jogsértések mellett azonban számos más, rendszerszintű aggály is terheli Ukrajna uniós csatlakozási esélyeit. Az ország továbbra is a Transparency International korrupciós listájának alsó harmadában szerepel, ahol a közpénzek elköltése, a közbeszerzések átláthatósága és az igazságszolgáltatás függetlensége is súlyos hiányosságokat mutat.

A bíróságokat politikai befolyás éri, a közigazgatásban elterjedt a klientúrarendszer, és a nyugati partnerek által sürgetett reformok sok esetben csak papíron léteznek.

Emellett a háború súlyos humanitárius és infrastrukturális válságot idézett elő: az ország jelentős része romokban hever, több millió ember menekült el, a gazdaság összeomlott, sőt egyes régiókban újra megjelentek a fertőző betegségek.

Mindezek ellenére az Európai Bizottság álláspontja változatlan: szerintük Ukrajna „képes szállítani az eredményeket”, és nincs objektív ok a csatlakozási folyamat további akadályozására.

A politikai nyomás óriási. Volodimir Zelenszkij frusztrált hangvételű videóüzenetben szólította fel a tagállamokat, hogy tegyenek egyértelmű gesztust:

Most egyértelmű politikai üzenetre van szükség – hogy Ukrajna az európai úton halad, és Európa tartja magát az ígéreteihez.

Brüsszel tehát kész a gyorsított eljárásra, még akkor is, ha egyes tagállamok – élükön Magyarországgal – ezt ellenzik. Eközben egyre több uniós diplomata fontolgatja, hogy Ukrajna csatlakozási folyamatát leválasztják Moldováéról, noha eddig együtt kezelték a két ország kérelmét.