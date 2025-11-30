liverpoolWest HamPremier League

Irány a kiesőzóna? A Liverpool mentsége, amiért legalább a középmezőnyben tanyázhat

Mintha a minden idők legrosszabb címvédője címre pályázna a Liverpool, amely halmozza a vereségeket – elsősorban a Premier League-ben. Arne Slot csapata már így is a középmezőnybe süllyedt az angol élvonalban, és jóval rosszabb helyzetben is lehetne, ha az idény kezdetén néhány kései gól nem menti meg. Ma délután is szüksége lesz néhány találatra a Liverpoolnak, hogy ne vérezzen el a West Ham United otthonában is a PL 13. fordulójában.

2025. 11. 30.
Mohamed Szalahnak nem megy, ez a Liverpool eredményein is meglátszik Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Jelen pillanatban, a szégyenletes vereségszéria közepette ezt nehéz elhinni, de volt olyan időszaka is a Liverpoolnak, amikor még meccseket nyert. Az angol rekordbajnok öt győzelemmel indította az őszi szezont a Premier League-ben, azonban már akkor is látni lehetett, hogy tarthatatlan ez az állapot. Egyrészt már akkor is sok gólt kapott a csapat, két meccsen négyet, bár ez a rajt után, még alakulóban lévő együttesnél inkább belefér, ami viszont vészjósló volt, hogy Arne Slot alakulata általában csak a hajrában lőtt gólokkal tudta eldönteni a meccseket.

Szoboszlai Dominik ebben az idényben kiemelkedik a Liverpoolból, de egyedül nem tudja megmenteni a csapatot
Szoboszlai Dominik ebben az idényben kiemelkedik a Liverpoolból, de egyedül nem tudja megmenteni a csapatot Fotó: PAUL ELLIS / AFP
  • A Bournemouth elleni nyitányon a 88. percben volt eredményes Federico Chiesa, majd Szalah meglőtte a megszokottnak mondható első fordulós gólját a 94. percben, így lett 4-2-es győzelem a vége;
  • A Newcastle a 88. percben egyenlített, de Rio Ngumohának köszönhetően a Liverpoolnak erre is volt válasza a 100. (!) percben, 3-2-re nyertek a Vörösök;
  • Szoboszlai Dominik emlékezetes szabadrúgásgólja a 83. percben született az Arsenal elleni 1-0 alkalmával;
  • A Burnley elleni 1-0-s győzelmet Szalah tizenegyese biztosította be a 95. percben;
  • és ha a kupameccseket is számításba vesszük, az Atlético Madrid elleni BL-meccs, illetve a Southampton elleni ligakupa-összecsapás is kései gólokkal dőlt el.

Az Everton elleni bajnoki mérkőzés jelentette a kivételt, amelyet már az első félidőben szerzett két góljával eldöntött a címvédő, de a többi példa bizonyítja, hogy már a kezdetekben sem működött olajozottan a Liverpool nevű gépezet.

A hajrágólok a Liverpool vesztét is jelentették

Most pedig ez hatványozottan igaz, a legutóbbi tizenkét tétmérkőzésből kilenc vereséggel zárult, és Arne Slot kirúgása a levegőben lóg, elvileg kétmeccses ultimátumot kapott. Ebből az elsőt, a West Ham elleni mai találkozót (15.05, tv: Match4) a 13. forduló előtt a Premier League tabellájának 12. helyéről várták Szoboszlai Dominikék. 

Ám a helyzet sokkal rosszabb is lehetne, ha nincsenek az említett korai hajrágólok, hiszen azok a találatok extra nyolc pontot hoztak. Ha azok nincsenek, tíz pontjával most a 19. helyen, azaz a kiesőzónában szerénykedne a Liverpool.

Persze a sportban nincs ha, és ha fogalmazhatunk így, visszakapta az élettől a kései gólokat a bajnokcsapat, csak éppen fordítva, a szerencse szerencsétlenségbe fordult át.

  • A Liverpoolt a lejtőn elindító Crystal Palace támadója, Eddie Nketiah a 97. percben vitte be a győztes találatot a 88. percben egyenlítő Vörösök ellen;
  • A Chelsea a 95. percben szerzett Estevao-góllal diadalmaskodott 2-1-re;
  • Harry Maguire a 84. percben lőtte a Manchester United mindent eldöntő gólját a Vörös Ördögök 2-1-es sikerével végződött meccsen.

A West Ham sem hasít a Premier League-ben

Ha ezeken rámosolyog a szerencse, nem járna hat vereségnél a Liverpool a Premier League-ben, három pontot gyűjtött volna még be. De az elképzelt világból térjünk vissza a valóságba. A forduló előtt a tabella 17. helyén állt West Ham United pocsékul kezdte az idényt, tizenkét mérkőzés alatt csak tizenegy pontot kapart össze, három győzelem mellett két döntetlennél és hét vereségnél jár. Igaz, épp most kezdett feltámadni, a tizenegyből hét pontot a legutóbbi három bajnokin szerzett, tehát ez nem túl jó előjel a Liverpoolnak. Az viszont igen, hogy a legutóbbi egymás elleni öt tétmeccsből három alkalommal is ötöt vágtak Szoboszlaiék. Most hasonló eredményről aligha álmodoznak a Mersey partján, jelen pillanatban az egygólos győzelem is hatalmas siker lenne…

