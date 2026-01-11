Elhunyt a híres magyar DJ, Chriss Ronson

Horváth Krisztián, ismertebb nevén Chriss Ronson 1977. október 26-án született Budapesten. Tizenévesen, az 1990-es évek közepén lépett először lemezjátszó mögé, és hamarosan az ország klubszíntereinek állandó szereplőjévé vált. A techno, house és trance világában ismertté vált DJ a korai klubélet egyik ikonikus figurájává vált.

Chriss Ronson Magyarország legjobb klubjaiban játszott. Forrás: Facebook/Chriss Ronson

Harminc éve pörgette a lemezeket

Az 1990-es évek végére már Magyarország legjobb klubjaiban játszott, többek között a BPM és a HOME klub rezidenseként, valamint a Pacha budapesti helyszínein is meghívott vendégként pörgette a lemezeket.

Ronson nemcsak a hazai közönséget hódította meg: fellépett nemzetközi fesztiválokon és rendezvényeken, rendszeresen játszott Tokióban és Oszakában is.

DJ-ként nem állt meg a pultnál: 2003-ban megjelent első mixlemeze, a Directions, ami megalapozta produceri karrierjét. Barátjával, Richie-vel megalapította a The Quasar formációt, és később saját kiadót is alapított Foundation Records néven. A klubkultúra és a hazai elektronikus zene egyik kulcsfigurájaként alkotott és inspirált generációkat.

Ronson 2025 októberében a közösségi oldalán őszintén vallott arról, hogy súlyos egészségi kihívásokkal küzd, és ideiglenesen vissza kell vonulnia a fellépésektől.

Sorstársi őszinteséggel beszélt a kezelésekről és a gyógyulás reményéről, miközben bátorító szavakkal köszönte meg a rajongók támogatását.

Chriss Ronson neve nemcsak a klubok pultja mögött vált ismertté, hanem a hazai elektronikus zenei szcéna történetének meghatározó részévé is vált. Három évtizedes pályafutása alatt több generációt kötött össze a tánctéren, és hozzájárult ahhoz, hogy a magyar DJ-k a nemzetközi színtéren is lehetőséget kapjanak.