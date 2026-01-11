Meghalt a világhírű svájci író, Erich von Däniken

Erich von Däniken 1935-ben született a svájci Zofingenben. Neve világszerte ismertté vált, miután 1968-ban megjelent első könyve, A jövő emlékei címmel döbbenetes elméleteket vetett fel: szerinte a földönkívüliek már az ókorban is jártak a Földön, és jelentős hatást gyakoroltak az emberiség korai civilizációinak fejlődésére.

Erich von Däniken a könyveit dedikálja 2006-ban. Forrás: Wikipédia

Erich von Däniken, a „paleoasztronautika” atyja

A paleoasztronautika alternatív történelmi elméletének legismertebb népszerűsítője volt. A paleoasztronautika (vagy paleokontaktus) elmélete azt feltételezi, hogy idegen lények látogatták meg Földünket a prehisztorikus időkben, és befolyásolták az emberi kultúrák alakulását. Ebben a narratívában a piramisok, a Stonehenge vagy a Húsvét-sziget hatalmas kőszobrai nemcsak emberi erő és tudás eredményei, hanem olyan építmények lehettek, amelyek létrehozásában idegen segítség is szerepet játszott.

Erich von Däniken könyveit több mint harminc nyelvre fordították le, és több mint hatvanmillió példányban keltek el világszerte, ami nemcsak a populáris fantasztikum, hanem az alternatív gondolkodás meghatározó alakjává tette őt.

Tudományos vita és kulturális hatás

Habár a tudományos közösség nagyrészt elutasította az elméleteit, áltudományosnak minősítetve azokat, Von Däniken hatása a populáris kultúrára tagadhatatlan. Az ősi idegenek témaköre számos dokumentumfilmben, sorozatban és könyvben megjelent az évek során, és a szerző művei részben inspirációként szolgáltak olyan alkotásokhoz is, mint például az X-akták vagy a Prometheus című film.

Életének későbbi szakaszában Von Däniken nemcsak íróként dolgozott: dokumentumfilmeket készített, előadásokat tartott világszerte, és a saját álláspontját népszerűsítő szervezetet is alapított.

Sokan rajongtak az univerzum rejtett titkairól szóló történeteiért, mások kritikus szemmel néztek rá és műveire. Mindenesetre munkái – legyen szó az idegen civilizációkról, az emberiség eredetéről vagy a múlt titkairól – generációk gondolkodását formálták, és vitát indítottak a tudományos és népszerű fogalmak határán.