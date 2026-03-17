Revolut-ügyfelek: magyar számlaszámot kapnak, viszont fizetőssé válnak egyes szolgáltatások

Hosszú várakozás és rengeteg találgatás után végre hivatalossá vált: a Revolut magyarországi fióktelepet nyit, és hazai bankszámlaszámokat biztosít a felhasználóinak. A világszerte több mint 70 millió, itthon pedig 2,3 millió embert kiszolgáló fintech óriás lépése alapjaiban rajzolhatja át a hazai bankpiacot. Az átállás fokozatos lesz, de a kényelemnek ára is van: a jövőben bizonyos tranzakciók fizetőssé válnak, cserébe viszont a fizetésünk is közvetlenül érkezhet a Revolut-számlára.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 17. 12:53
Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA
A Revolut Bank hivatalosan is bejelentette, hogy megkezdi magyarországi fióktelepének működését, ami egyet jelent a magyar bankszámlaszámok bevezetésével. A litván központú, az Európai Központi Bank engedélyével működő digitális bank ezzel a lépéssel egyértelműen arra tör, hogy a hazai ügyfelek elsődleges pénzintézetévé váljon. A folyamat nem egyik napról a másikra történik: az átállás fokozatosan zajlik majd, a meglévő ügyfeleket pedig legalább két hónappal az áthelyezés előtt e-mailben fogják tájékoztatni a teendőkről, írja az Origo.

A Revolut néhány szolgáltatása fizetőssé válik. Fotó: Monika Skolimowska

Terjeszkedik a Revolut

Magyarország a Revolut egyik kulcsfontosságú piaca a közép- és kelet-európai régióban a lakossági ügyfélbázis alapján, ahol 2025 júliusában érte el a kétmilliós mérföldkövet. A Revolut már kilenc másik országban nyitott helyi fióktelepet (Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium). Ez a jelentős tapasztalat biztosítja a vállalat felkészültségét arra, hogy stratégiáját kiterjessze további kulcsfontosságú európai piacokra is.

A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára, míg az új ügyfélcsoport egy része már a fióktelephez történő csatlakozás kezdetekor megkapja azokat a közeljövőben. Ez fokozatosan minden új ügyfélre kiterjed majd. A Revolut magyar bankszámlák bevezetése hozzájárul a növekvő ügyféligények kielégítéséhez, a banki termékportfólió bővítéséhez, valamint a helyi felhasználók igényeinek személyre szabottabb kiszolgálásához.

Megtették a szükséges lépéseket

2025 októberében a bank lezárta a magyarországi fióktelep létrehozásához szükséges szabályozási lépéseket, és Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe néven bejegyzésre került a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásába. A fióktelep tényleges működése az első új ügyfelek csatlakozását követően indul. Az áthelyezést követően a meglévő és új lakossági számlákat a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe kezeli majd. Az ügyfélbetéteket továbbra is legfeljebb 100 ezer euróig a litván betétbiztosítási rendszer (állami intézmény betét‑ és befektetésbiztosítása) védi. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség harminc piacán működik, az Európai Központi Bank engedélyével és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt.

Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének country managere elmondta:

Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek a lehető legtöbbet kihozni pénzügyeikből, és nagyobb, jobb kontrollt biztosítsunk számukra a pénzük felett. Legyen szó költségvetési célokról, költési preferenciákról, megtakarításról vagy befektetésről, a Revolut egy teljes ökoszisztémát kínál szuperalkalmazásában, amely központosítja és optimalizálja a pénzügyi döntéseket.

Joe Heneghan, a Revolut Bank vezérigazgatója hozzátette: „Az elmúlt években jelentős fejlődésen mentünk keresztül: gyorsan éretté tettük szolgáltatásainkat, és a felhasználóink által megbízható utazási kártyából egy teljes pénzügyi innovációs ökoszisztémává váltunk, amelynek középpontjában egy erős banki termékportfólió áll. Jelenleg erős növekedési ütemet tapasztalunk Magyarországon, és célunk, hogy ezt folytatva az ország egyik vezető elsődleges számlaszolgáltatójává váljunk.”

Miért van erre szükség?

A helyi bankszámla gyakran alapvető tényező, amikor valaki elsődleges számlát választ. A magyar bankszámlák bevezetése megkönnyíti a felhasználók számára, hogy számláikat és munkabérüket közvetlenül a Revolut számlájukról kezeljék. Ez, kiegészítve a fintech vállalat teljes termékkínálatával (napi bankolás, megtakarítás, befektetés, költségvetés, utazás, élmények, életmód) erős alternatívává teszi a Revolutot elsődleges bankként a magyarok számára.

A Revolut és a Dynata kutatócég által 2025 októberében végzett felmérésből kiderül, hogy a magyarok több mint egyharmada (35 százalék) számára az egyik legfontosabb cél 2026-ra az, hogy okosabb, átgondoltabb pénzügyi döntéseket hozzon. A magyarok ötöde (21 százalék) szerint az egyik leghatékonyabb eszköz a 2026-os pénzügyi helyzetük javításához egy könnyen használható alkalmazás lenne, amellyel nyomon követhetik, megtakaríthatják és befektethetik a pénzüket. Egy helyi bankszámla és egy lokalizált kínálat támogathatja ezeket a prioritásokat, segítve őket abban, hogy nagyobb kontrollt gyakorolhassanak a pénzügyeik felett, a fizetésük beosztásától a megtakarításaik kezeléséig, mindezt egy olyan alkalmazásban, amelyben az elsődleges bankszámlájuk is megtalálható.

Ahogyan a Revolut minden terméke és szolgáltatása esetében, a számlák áthelyezése zökkenőmentes lesz, és az ügyfélélmény változatlan marad. A fizetős számlákhoz kapcsolódó összes szolgáltatás (például személyes számla, fizetős csomagok, közös számlák, Revolut Pro, Revolut Kids & Teens, belföldi és nemzetközi beszedések és átutalások, devizaváltás, kártyás fizetések, RevPontok és megtakarítások) a magyarországi fióktelepen keresztül lesz elérhető. Az egyéb meglévő szolgáltatásokat továbbra is a csoport más jogi egységei nyújtják ugyanúgy, mint eddig.

Frissítés nélkül nem fog menni

Minden meglévő ügyfélnek frissítenie kell személyes adatait az áthelyezési folyamat után, hogy továbbra is ugyanazt a banki élményt élvezhesse. Erről az alkalmazásban és e-mailben kapnak tájékoztatást a szükséges lépésekről. Emellett a magyar fióktelep által nyújtott termékekre vonatkozó új ÁSZF-ek lépnek hatályba az áthelyezést követően. Ezek a jelenlegi feltételeken alapulnak, néhány konkrét módosítással, hogy azok az alábbiakban leírtak szerint megfeleljenek a magyar jogszabályoknak. Az ügyfelek a Revoluttól kapott e-mailben találnak összefoglalót a legfontosabb változásokról, a teljes szöveget pedig a Revolut weboldalán, a Feltételek és szabályzatok oldalon olvashatják el.

Megszerezték, azt amit kell

Teljes körű engedéllyel rendelkező európai bankként a Revolut az Európai Központi Bank (EKB) és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt működik, míg Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott felügyelete alá tartozik. A Revolut szorosan együttműködik a szabályozó hatóságokkal, és az összes olyan piacon, ahol tevékenykedik, teljes mértékben betartja az alkalmazandó helyi törvényeket és szabályozásokat, beleértve a vonatkozó helyi illetékek fizetését is.

A hosszú távú növekedési célok elérése és a kiemelkedő szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében a Revolut módosítja bizonyos, nem Revolut-számlákra irányuló banki átutalások díjszabását. Az új tranzakciós díjak bevezetése során a vállalat továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar piacon az egyik legversenyképesebb díjszabást kínálja. Így, az ügyfélközpontú és zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében:

  • A Revolut-felhasználók közötti átutalások továbbra is ingyenesek maradnak, összegtől függetlenül.
  • Az 50 000 forint alatti, nem Revolut-számlákra irányuló átutalások továbbra is teljesen ingyenesek maradnak.
  • Az új ügyfelek esetében, akik közvetlenül a magyarországi fióktelephez csatlakoznak, a Revolut átvállalja az új tranzakciós díjak költségét addig, amíg a meglévő ügyfélbázis áthelyezése be nem fejeződik.
  • A meglévő ügyfelek esetében az új tranzakciós díjak csak a magyarországi fióktelephez való áthelyezést követően lépnek életbe.
    Ezek a lépések annak biztosítására irányulnak, hogy a Revolut alapélménye továbbra is elérhető és fenntartható maradjon, és számos átutalás továbbra is teljesen díjmentes marad az ingyenes Standard csomag felhasználói számára. A Standard csomag ügyfelei továbbra sem fizetnek havi számlavezetési díjat vagy kártyadíjat, így fenntartva a banki szolgáltatások elérhetőségét.

A fizetős csomagok ügyfelei további díjmentes keretekben és teljes díjmentességekben részesülnek:

  • A Premium és Metal ügyfelek havonta összesen egymillió forint értékű átutalásra jogosultak tranzakciós díj nélkül (az átutalások 50 000 forint fölötti részére alkalmazva).
  • Az Ultra csomag ügyfelei korlátlan összeget utalhatnak teljesen díjmentesen.


Emellett a Revolut megszünteti a hétvégi devizaváltási díjakat Magyarországon a Premium, Metal és Ultra csomag ügyfelei számára, valamint a Plus csomag esetében ezeket 1 százalékról 0,5 százalékra csökkenti.

Az ügyfelek a változások előtt egyértelmű és időben érkező tájékoztatást kapnak. A Revolut a megszokott módon teljes átláthatóságot biztosít: nem lesznek rejtett díjak, és az ügyfelek pontosan látni fogják, mikor kerül felszámításra tranzakciós díj, valamint annak pontos összegét.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

