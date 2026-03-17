Revolut-ügyfelek: magyar számlaszámot kapnak, viszont fizetőssé válnak egyes szolgáltatások

A Revolut Bank hivatalosan is bejelentette, hogy megkezdi magyarországi fióktelepének működését, ami egyet jelent a magyar bankszámlaszámok bevezetésével. A litván központú, az Európai Központi Bank engedélyével működő digitális bank ezzel a lépéssel egyértelműen arra tör, hogy a hazai ügyfelek elsődleges pénzintézetévé váljon. A folyamat nem egyik napról a másikra történik: az átállás fokozatosan zajlik majd, a meglévő ügyfeleket pedig legalább két hónappal az áthelyezés előtt e-mailben fogják tájékoztatni a teendőkről, írja az Origo.

A Revolut néhány szolgáltatása fizetőssé válik. Fotó: Monika Skolimowska

Terjeszkedik a Revolut

Magyarország a Revolut egyik kulcsfontosságú piaca a közép- és kelet-európai régióban a lakossági ügyfélbázis alapján, ahol 2025 júliusában érte el a kétmilliós mérföldkövet. A Revolut már kilenc másik országban nyitott helyi fióktelepet (Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium). Ez a jelentős tapasztalat biztosítja a vállalat felkészültségét arra, hogy stratégiáját kiterjessze további kulcsfontosságú európai piacokra is.

A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára, míg az új ügyfélcsoport egy része már a fióktelephez történő csatlakozás kezdetekor megkapja azokat a közeljövőben. Ez fokozatosan minden új ügyfélre kiterjed majd. A Revolut magyar bankszámlák bevezetése hozzájárul a növekvő ügyféligények kielégítéséhez, a banki termékportfólió bővítéséhez, valamint a helyi felhasználók igényeinek személyre szabottabb kiszolgálásához.

Megtették a szükséges lépéseket

2025 októberében a bank lezárta a magyarországi fióktelep létrehozásához szükséges szabályozási lépéseket, és Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe néven bejegyzésre került a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásába. A fióktelep tényleges működése az első új ügyfelek csatlakozását követően indul. Az áthelyezést követően a meglévő és új lakossági számlákat a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe kezeli majd. Az ügyfélbetéteket továbbra is legfeljebb 100 ezer euróig a litván betétbiztosítási rendszer (állami intézmény betét‑ és befektetésbiztosítása) védi. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség harminc piacán működik, az Európai Központi Bank engedélyével és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt.