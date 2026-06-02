A 63 éves tréner 2010 és 2013 között már irányította a Real Madridot. Ez idő alatt egy bajnoki címet, egy Király-kupát és egy Spanyol Szuperkupát nyert a csapattal, miközben megtörte a Barcelona hazai fölényét. Mourinho azóta többször is beszélt arról, hogy különleges kapcsolat fűzi a madridi klubhoz.
Edzőváltás a Premier League-ben, de hogy jön ide José Mourinho madridi visszatérése?
Távozik a Fulham vezetőedzője, és minden jel arra utal, hogy a portugál szakember a Benficánál folytatja pályafutását. Az angol klub kedden hivatalosan is bejelentette, hogy Marco Silva öt év után elhagyja a londoniakat, ezzel pedig egy újabb fontos mozaikdarab került a helyére az európai edzőkeringőben.
