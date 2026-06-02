Kiderült, milyen hatással van a mesterséges intelligencia az agyunkra – így ne lustuljunk el a technológia árnyékában

A kutatások szerint a mesterséges intelligencia kiválóan alkalmazható a kreatív folyamatok korai szakaszában (az úgynevezett brainstorming fázisban). Felgyorsítja az ötletelést, képes áthidalni a bénító, úgynevezett fehér lap szindrómát, és olyan váratlan, statisztikai valószínűségeken alapuló asszociációkat kínál, amelyekre egy egyéni alkotó nem feltétlenül gondolna. Ebben a kontextusban az MI nem helyettesíti, hanem felerősíti az emberi fantáziát.

A mesterséges intelligencia valódi veszélye nem a gépek intelligenciájában, hanem a mintakövetésben rejlik. Mivel a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) a már meglévő, múltbéli emberi adatok átlagolt statisztikai valószínűségei alapján generálják a válaszokat, a túlzott hagyatkozás az MI-re a kultúra és a mindennapi gondolkodás ellaposodásához, vezethet.

Felfoghatatlan mennyiségű adatot kell tárolni a mesterséges intelligencia működéséhez (Fotó: CHENG YU-CHEN / AFP)

Így ne lustuljunk el a mesterséges intelligencia használatával

Ahhoz, hogy a kognitív képességek ne tompuljanak el a technológiai bőség korában, tudatosan kell kialakítanunk az MI-vel való együttműködés szabályait. Széles körben egyre többen azt vallják, hogy nem a technológia elutasítása a megoldás, hanem a használat minőségének megváltoztatása. Ha az MI-re úgy tekintünk, mint egy szellemi mankóra, amely elvégzi helyettünk a gondolkodást, mentálisan leépülünk. Ha viszont úgy kezeljük, mint egy kognitív protézist, amely kiterjeszti a határainkat, intellektuális szintet léphetünk.

A szakemberek világszerte az alábbi három szabályra szokták felhívni a figyelmet: