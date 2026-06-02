mesterséges intelligenciatechnológiatudomány

Kiderült, milyen hatással van a mesterséges intelligencia az agyunkra – így ne lustuljunk el a technológia árnyékában

A mesterséges intelligencia hatása az agyra nem egy előre megírt, determinisztikus folyamat, az eszköz önmagában nem teszi az emberiséget sem okosabbá, sem butábbá. A mesterséges intelligencia használatának mikéntje és a tudatosságunk fogja eldönteni, hogy az emberi elme evolúciójának következő, magasabb lépcsőfokára lépünk-e rá, vagy önként mondunk le a legfontosabb evolúciós előnyünkről: a saját, autonóm és kritikus gondolkodásunkról.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 02. 18:10
A mesterséges intelligencia elképesztő módon felgyorsította a mindennapjainkat Fotó: INDRANIL ADITYA Forrás: NurPhoto
A kutatások szerint a mesterséges intelligencia kiválóan alkalmazható a kreatív folyamatok korai szakaszában (az úgynevezett brainstorming fázisban). Felgyorsítja az ötletelést, képes áthidalni a bénító, úgynevezett fehér lap szindrómát, és olyan váratlan, statisztikai valószínűségeken alapuló asszociációkat kínál, amelyekre egy egyéni alkotó nem feltétlenül gondolna. Ebben a kontextusban az MI nem helyettesíti, hanem felerősíti az emberi fantáziát.

A mesterséges intelligencia valódi veszélye nem a gépek intelligenciájában, hanem a mintakövetésben rejlik. Mivel a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) a már meglévő, múltbéli emberi adatok átlagolt statisztikai valószínűségei alapján generálják a válaszokat, a túlzott hagyatkozás az MI-re a kultúra és a mindennapi gondolkodás ellaposodásához, vezethet.

Felfoghatatlan mennyiségű adatot kell tárolni a mesterséges intelligencia működéséhez (Fotó: CHENG YU-CHEN / AFP)

Így ne lustuljunk el a mesterséges intelligencia használatával

Ahhoz, hogy a kognitív képességek ne tompuljanak el a technológiai bőség korában, tudatosan kell kialakítanunk az MI-vel való együttműködés szabályait. Széles körben egyre többen azt vallják, hogy nem a technológia elutasítása a megoldás, hanem a használat minőségének megváltoztatása. Ha az MI-re úgy tekintünk, mint egy szellemi mankóra, amely elvégzi helyettünk a gondolkodást, mentálisan leépülünk. Ha viszont úgy kezeljük, mint egy kognitív protézist, amely kiterjeszti a határainkat, intellektuális szintet léphetünk.

A szakemberek világszerte az alábbi három szabályra szokták felhívni a figyelmet:

  1. Sose fogadjunk el kész tényként semmit, amit az MI generál.
  2. Tudatosan válasszuk szét a feladatokat.
  3. Biztosítsunk az agyunknak napi rendszerességgel olyan blokkokat, amikor mindenféle digitális asszisztencia nélkül, teljesen offline végzünk mély fókuszú munkát, olvasást vagy tanulást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

