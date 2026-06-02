Az egyik legfontosabb tiszás kampányígéret volt, mégis belebuktak

Még aznap este a Magyar Közlönyben meg is jelent a határozat, amelyben a kormány rögzítette a vonatkozó jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, illetve a miniszterelnök elrendelte a kapcsolódó jogalkotás előkészítését.

Aztán letelt a június elsejei határidő, és nem történt semmi.

Folytatódik a vendégmunkások behozatala

A Világgazdaság több piaci szereplővel is beszélt a helyzet kapcsán. Egyöntetűen arról számoltak be, hogy nem lépett életbe új szabályozás Magyarországon, a régi szabályozást sem függesztették fel, tehát minden megy ugyanúgy, mint régen. Egyikük arról is beszámolt, hogy tudomása van konkrét cégekről és gyárakról, amelyek ezen a héten és a jövő héten is

tucatjával hozzák be az új vendégmunkásokat az üzemeikbe.

A piaci szereplők nem tudnak alkalmazkodni a politikai nyilatkozatokhoz, ahhoz tudnak alkalmazkodni, ami megjelenik a Magyar Közlönyben – fogalmazott az egyik piaci szerepő. Rámutatott, hogy a vendégmunkások behozataláról érvényes jogszabály rendelkezik, azt csak törvénnyel lehet felülírni, amiről pedig az Országgyűlésnek kell döntenie, miután a veszélyhelyzeti jogrend megszűnt.

Mindennap nézik a hivatalos értesítéseket, megjelent-e már a módosítás, de ennek semmilyen nyomát nem látják.

Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy törvény nélkül is lehet lassítani és akadályozni a vendégmunkások behozatalának folyamatát a kormányhivatalok és az idegenrendészet szintjén.