vendégmunkásTisza PártTisza-kormány

Az egyik legfontosabb tiszás kampányígéret volt, mégis belebuktak

Kifutott a saját határidejéből a vendégmunkásstop kapcsán a Tisza-kormány.

Forrás: Világgazdaság2026. 06. 02. 18:36
Magyar Péter Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Még aznap este a Magyar Közlönyben meg is jelent a határozat, amelyben a kormány rögzítette a vonatkozó jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, illetve a miniszterelnök elrendelte a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. 

Aztán letelt a június elsejei határidő, és nem történt semmi.

 

Folytatódik a vendégmunkások behozatala

A Világgazdaság több piaci szereplővel is beszélt a helyzet kapcsán. Egyöntetűen arról számoltak be, hogy nem lépett életbe új szabályozás Magyarországon, a régi szabályozást sem függesztették fel, tehát minden megy ugyanúgy, mint régen. Egyikük arról is beszámolt, hogy tudomása van konkrét cégekről és gyárakról, amelyek ezen a héten és a jövő héten is

tucatjával hozzák be az új vendégmunkásokat az üzemeikbe.

A piaci szereplők nem tudnak alkalmazkodni a politikai nyilatkozatokhoz, ahhoz tudnak alkalmazkodni, ami megjelenik a Magyar Közlönyben – fogalmazott az egyik piaci szerepő. Rámutatott, hogy a vendégmunkások behozataláról érvényes jogszabály rendelkezik, azt csak törvénnyel lehet felülírni, amiről pedig az Országgyűlésnek kell döntenie, miután a veszélyhelyzeti jogrend megszűnt.

Mindennap nézik a hivatalos értesítéseket, megjelent-e már a módosítás, de ennek semmilyen nyomát nem látják.

Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy törvény nélkül is lehet lassítani és akadályozni a vendégmunkások behozatalának folyamatát a kormányhivatalok és az idegenrendészet szintjén.

A kormányzati adminisztráció tehát képes lehet beavatkozni jogi felhatalmazás nélkül is, ugyanis a belépéseket és az engedélyeket ők kezelik. Ezzel az eszközzel a tapasztalatok szerint élt az előző kormányzat is.

A lap forrása úgy értékelt, hogy a vendégmunkásstop bevezetése kapcsán a gazdasági szereplők részéről óriási az ellenállás. Nem tartják jó ötletnek felszámolni az Orbán-kormány szabályozását. 

Ezért szerinte a Tisza-kormány is óvatosabb lett. „Jelen pillanatban is vannak beadott ügyek, kérelmek új munkavállalók behozatalára, valamint már itt lévő munkavállalók tartózkodásának meghosszabbítására” – hangsúlyozta.

A portál kereste a kormányzatot is. Azt kérdezték, felfüggesztették-e a korábbi szabályozást, és él-e a vendégmunkásstop, ha pedig nem, akkor csupán elhalasztották-e a döntést, vagy már nem szerepel a kormányzat tervei között. Arról is érdeklődték, hogy amennyiben továbbra is tervezik a vendégmunkásstop bevezetését, mi az új dátum, és egyeztetnek-e a részletekről az érintettekkel.

A kormány azonban még nem válaszolt a kérdéseikre.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
