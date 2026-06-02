Halálos rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát, több mint száz sérültet jelentettek

A sérültek száma elérte a harminchetet, közülük többen kórházi kezelésre szorulnak, írja a Kyiv Post.
A mentőalakulatok a délelőtti órákban is folytatták a kutatást a romok alatt, mivel több eltűnt személyt még kerestek.
A támadások során több lakóépület részben vagy teljesen megsemmisült. A helyi hatóságok szerint egy négyemeletes épület romjai alól egy nyolcéves fiú és egy nő holttestét emelték ki. Korábban egy 2023-ban született kisgyermek haláláról is beszámoltak.
Kijevben szintén jelentős károkat okoztak a becsapódások és a lelőtt rakéták, illetve drónok roncsai. A főváros vezetése szerint legalább hat ember meghalt, a sérültek száma pedig hatvanhatra emelkedett. Az ukrán főváros főpolgármestere szerint a sérültek között három gyermek is van.
A támadások következtében több kerületben lakóházak rongálódtak meg, tüzek keletkeztek, és átmeneti áramkimaradások is előfordultak. Találat ért egy egészségügyi intézményt, valamint több középületet és gazdasági létesítményt is.
Harkivban két városrészben csapódtak be drónok. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint több mint tíz ember sérült meg, miközben lakóépületek és ipari létesítmények is károkat szenvedtek.
Dróntámadások voltak egész Ukrajna-szerte
Károkat jelentettek a Kijevi területről, valamint Mikolajiv, Poltava, Szumi, Csernyihiv és Zaporizzsja régiókból is. A Kijevet övező térségben három ember sérült meg, miután drónok, robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták csapódtak be.
Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg a támadás során többféle fegyverrendszert vetett be, köztük Kalibr típusú manőverező robotrepülőgépeket is. A légiriadót az ország szinte teljes területén elrendelték.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a történtek után ismét a légvédelmi képességek megerősítésének szükségességét hangsúlyozta. Közlése szerint Ukrajnának további nyugati légvédelmi rendszerekre és elfogórakétákra van szüksége ahhoz, hogy hatékonyabban tudja megvédeni városait a hasonló támadásokkal szemben.
A háború kezdete óta Oroszország rendszeresen hajt végre rakéta- és dróntámadásokat ukrán települések ellen, amelyek következtében számos civil áldozat van és jelentős az infrastruktúrában keletkezett kár.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!