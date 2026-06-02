Halálos rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát, több mint száz sérültet jelentettek

A sérültek száma elérte a harminchetet, közülük többen kórházi kezelésre szorulnak, írja a Kyiv Post.

A mentőalakulatok a délelőtti órákban is folytatták a kutatást a romok alatt, mivel több eltűnt személyt még kerestek.

A támadások során több lakóépület részben vagy teljesen megsemmisült. A helyi hatóságok szerint egy négyemeletes épület romjai alól egy nyolcéves fiú és egy nő holttestét emelték ki. Korábban egy 2023-ban született kisgyermek haláláról is beszámoltak.

Kijevben szintén jelentős károkat okoztak a becsapódások és a lelőtt rakéták, illetve drónok roncsai. A főváros vezetése szerint legalább hat ember meghalt, a sérültek száma pedig hatvanhatra emelkedett. Az ukrán főváros főpolgármestere szerint a sérültek között három gyermek is van.

A támadások következtében több kerületben lakóházak rongálódtak meg, tüzek keletkeztek, és átmeneti áramkimaradások is előfordultak. Találat ért egy egészségügyi intézményt, valamint több középületet és gazdasági létesítményt is.

Following a combined missile and drone attack, Kyiv was engulfed with smoke.



A devastating view tracing russian war crimes. pic.twitter.com/bJYsXhpFkw — UNITED24 (@U24_gov_ua) June 2, 2026

Harkivban két városrészben csapódtak be drónok. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint több mint tíz ember sérült meg, miközben lakóépületek és ipari létesítmények is károkat szenvedtek.

Dróntámadások voltak egész Ukrajna-szerte

Károkat jelentettek a Kijevi területről, valamint Mikolajiv, Poltava, Szumi, Csernyihiv és Zaporizzsja régiókból is. A Kijevet övező térségben három ember sérült meg, miután drónok, robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták csapódtak be.

Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg a támadás során többféle fegyverrendszert vetett be, köztük Kalibr típusú manőverező robotrepülőgépeket is. A légiriadót az ország szinte teljes területén elrendelték.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a történtek után ismét a légvédelmi képességek megerősítésének szükségességét hangsúlyozta. Közlése szerint Ukrajnának további nyugati légvédelmi rendszerekre és elfogórakétákra van szüksége ahhoz, hogy hatékonyabban tudja megvédeni városait a hasonló támadásokkal szemben.

A háború kezdete óta Oroszország rendszeresen hajt végre rakéta- és dróntámadásokat ukrán települések ellen, amelyek következtében számos civil áldozat van és jelentős az infrastruktúrában keletkezett kár.