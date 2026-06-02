Putyin lángba borította Ukrajnát, vér és halál Kijevben

Újabb véres éjszaka rázta meg Ukrajnát, amikor orosz rakéták és drónok csapódtak be Kijevben és Dnyipróban, ahol civilek is életüket vesztették. A támadások után romba dőlt lakóházak, kigyulladt épületek és füstbe borult városrészek maradtak hátra, miközben a mentők túlélők után kutatnak a romok között. Moszkva közben világossá tette, hogy a csapások az Ukrajna által végrehajtott korábbi támadásokra adott válasz részét képezik.

2026. 06. 02. 7:17
Lángoló Kijev Forrás: AFP
Öt halálos áldozatról és 25 sérültről számoltak be Dnyipróban. Ezzel párhuzamosan az ukrán fővárosban négy ember veszítette életét, a kedden hajnalban végrehajtott támadások során pedig legalább 51-en megsérültek, közülük 35 embert kórházba vittek.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy két toronyházat is találat ért, és attól tartanak, hogy többen a romok alatt rekedhettek.

Moszkva már a múlt héten jelezte, hogy szisztematikus csapásokkal fog válaszolni arra a korábbi ukrán dróntámadásra, amely a luhanszki térség egyik kollégiumát érte, és 21 ember halálát okozta.

Klicsko felszólította a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője pedig ballisztikusrakéta-támadásról számolt be. Az ország számos régiójában légiriadót rendeltek el, Kijev belvárosa fölött pedig sűrű füstoszlopok törtek az ég felé.

Oroszországban a Krasznodari régió katasztrófavédelmi hatóságai arról tájékoztattak, hogy dróntámadás után tűz keletkezett egy olajfinomítóban. 

Klicsko szerint tüzek keletkeztek egy benzinkút, egy építkezés, több társasház és két családi ház közelében is. A főváros több kerületében áramszünetet is jelentettek.

Zaporizzsjában egy ipari épületet is találat ért.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hétfői figyelmeztetésében egy esetleges nagyszabású orosz offenzíva veszélyére hívta fel a figyelmet, és arra kérte az embereket, hogy fokozottan figyeljék a légiriadókat.

Oroszország a múlt héten azt közölte, hogy katonai és döntéshozói központokat vesz célba Kijevben, és a külföldiek távozását is javasolta a városból. Moszkva a mostani légicsapást a kollégium ellen nemrég végrehajtott ukrán támadásra adott válaszként értékelte. 

Az ukrán vezérkar ugyanakkor elismerte, hogy május 21-ről 22-re virradó éjjel támadást hajtottak végre Sztarobilszk térségében, de közlésük szerint egy orosz katonai alakulat volt a célpont. 

Kijev szerint az orosz kijelentések szégyentelen zsarolásnak minősülnek, ezért szövetségeseiket arra kérték, hogy növeljék a nyomást Moszkvára.

A rövid májusi tűzszünet lezárulta óta Oroszország több alkalommal is rakéta- és dróntámadásokat indított Kijev ellen. Az egyik ilyen csapás során egy lakóépületet ért találat, amelyben 24 ember, köztük három gyermek halt meg. A Moszkva környéki ukrán dróntámadás három ember életét követelte. Zelenszkij ezt az orosz támadásokra adott teljes mértékben indokolt reakciónak nevezte.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

