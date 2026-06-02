Putyin lángba borította Ukrajnát, vér és halál Kijevben

Öt halálos áldozatról és 25 sérültről számoltak be Dnyipróban. Ezzel párhuzamosan az ukrán fővárosban négy ember veszítette életét, a kedden hajnalban végrehajtott támadások során pedig legalább 51-en megsérültek, közülük 35 embert kórházba vittek.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy két toronyházat is találat ért, és attól tartanak, hogy többen a romok alatt rekedhettek.
Moszkva már a múlt héten jelezte, hogy szisztematikus csapásokkal fog válaszolni arra a korábbi ukrán dróntámadásra, amely a luhanszki térség egyik kollégiumát érte, és 21 ember halálát okozta.
Klicsko felszólította a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője pedig ballisztikusrakéta-támadásról számolt be. Az ország számos régiójában légiriadót rendeltek el, Kijev belvárosa fölött pedig sűrű füstoszlopok törtek az ég felé.
Oroszországban a Krasznodari régió katasztrófavédelmi hatóságai arról tájékoztattak, hogy dróntámadás után tűz keletkezett egy olajfinomítóban.
Klicsko szerint tüzek keletkeztek egy benzinkút, egy építkezés, több társasház és két családi ház közelében is. A főváros több kerületében áramszünetet is jelentettek.
