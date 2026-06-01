diplomáciai botrányorosz-ukrán háborúfeszültség

Drónháború, diplomáciai botrány és közel-keleti feszültség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A nap legfontosabb külpolitikai hírei között szerepelt a lengyel–ukrán diplomáciai vita, az amerikai–iráni tárgyalások bizonytalansága, a NATO keleti szárnyát érintő drónfenyegetés, valamint a közel-keleti feszültség újabb eszkalációja.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 23:59
A civilek háborús felkészítése több európai országban is kezdetét vette Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nap egyik legnagyobb diplomáciai feszültségét Volodimir Zelenszkij döntése okozta, miután az ukrán elnök az ukrán nacionalista milícia, az UPA nevét adományozta egy katonai egységnek. A lépés Varsóban komoly felháborodást váltott ki, Karol Nawrocki lengyel elnök pedig kilátásba helyezte Zelenszkij Fehér Sas-rendjének visszavonását. Donald Tusk lengyel kormányfő is elismerte, hogy az ukrán döntés sérti a lengyelek történelmi érzékenységét.

Közben az amerikai–iráni tárgyalások továbbra is bizonytalanok. Donald Trump újabb módosításokat kért a készülő megállapodásban, Teherán pedig jelezte: csak olyan egyezséget fogad el, amely teljes mértékben garantálja Irán érdekeit. A Közel-Keleten tovább nőtt a feszültség, miután Izrael újabb csapásokat rendelt el Bejrútban, miközben Washington fokozatos enyhülést próbál elérni.

Európában a védelmi kérdések más országokban is feszültséget okoznak. Németországban a sorkatonaság körüli vita váltott ki tiltakozást, Ausztriában pedig egy volt börtönőr beszámolója nyomán került ismét napirendre a büntetés-végrehajtási intézetek romló biztonsági helyzete.

Orbán Anita külügyminiszter hétfőn hivatalában fogadta Tom Berendsen holland külügyminisztert. A felek a magyar–holland kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit, valamint az aktuális európai és nemzetközi kérdéseket tekintették át.

 

Borítókép: A civilek háborús felkészítése több európai országban is kezdetét vette (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballiberális oldal

A legszegényebb…

Bayer Zsolt avatarja

…aki mindent elhisz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu