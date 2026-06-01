A nap egyik legnagyobb diplomáciai feszültségét Volodimir Zelenszkij döntése okozta, miután az ukrán elnök az ukrán nacionalista milícia, az UPA nevét adományozta egy katonai egységnek. A lépés Varsóban komoly felháborodást váltott ki, Karol Nawrocki lengyel elnök pedig kilátásba helyezte Zelenszkij Fehér Sas-rendjének visszavonását. Donald Tusk lengyel kormányfő is elismerte, hogy az ukrán döntés sérti a lengyelek történelmi érzékenységét.
Drónháború, diplomáciai botrány és közel-keleti feszültség
A nap legfontosabb külpolitikai hírei között szerepelt a lengyel–ukrán diplomáciai vita, az amerikai–iráni tárgyalások bizonytalansága, a NATO keleti szárnyát érintő drónfenyegetés, valamint a közel-keleti feszültség újabb eszkalációja.
Közben az amerikai–iráni tárgyalások továbbra is bizonytalanok. Donald Trump újabb módosításokat kért a készülő megállapodásban, Teherán pedig jelezte: csak olyan egyezséget fogad el, amely teljes mértékben garantálja Irán érdekeit. A Közel-Keleten tovább nőtt a feszültség, miután Izrael újabb csapásokat rendelt el Bejrútban, miközben Washington fokozatos enyhülést próbál elérni.
Európában a védelmi kérdések más országokban is feszültséget okoznak. Németországban a sorkatonaság körüli vita váltott ki tiltakozást, Ausztriában pedig egy volt börtönőr beszámolója nyomán került ismét napirendre a büntetés-végrehajtási intézetek romló biztonsági helyzete.
Orbán Anita külügyminiszter hétfőn hivatalában fogadta Tom Berendsen holland külügyminisztert. A felek a magyar–holland kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit, valamint az aktuális európai és nemzetközi kérdéseket tekintették át.
Borítókép: A civilek háborús felkészítése több európai országban is kezdetét vette (Fotó: AFP)
