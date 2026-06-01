Finnország és Svédország háborús felkészítő kiadványokat adott ki, amelyek az óvóhelyekről, az élelmiszerjegyekről, a kibertámadásokról és az álhírek felismeréséről is tájékoztatnak. Norvégiában a Sivilforsvaret nevű polgári védelmi egység létszáma nyolcezerről 12 ezer főre bővül, és egy Dániával közös hadgyakorlaton már egy lehetséges rakétatámadás veszélyére készültek. Finnországban több mint ötvenezer óvóhely áll rendelkezésre, amelyek a lakosság 85 százalékát képesek befogadni. A brit második világháborús óvóhelyhálózat eközben nagyrészt használhatatlan. Nagy-Britanniában nincs háborús felkészítési program, bár létezik a Prepare nevű vészhelyzeti oldal, ám az nem tartalmaz katonai útmutatást.
Európa-szerte civilek tömegeit készítik fel egy háborús vészhelyzetre
A felkészülésben a balti- és a keleti államok sokkal jobban állnak, mint például Nagy-Britannia. Amíg Lengyelországban az önkéntesek túlélési tanfolyamokon vehetnek részt, Finnországban és a svédeknél pedig háborús felkészítő kiadványokat kapott a lakosság, addig a britek jelentős lemaradást mutatnak. A szakértők szerint egy orosz légitámadás esetén választaniuk kellene a nukleáris létesítmények és London védelme között. A brit hírszerzés aggódik, hogy a lakosság nem veszi elég komolyan az orosz fenyegetést.
A brit hírszerzés szerint a legvalószínűbb háborús forgatókönyv az energia- és távközlési hálózatok elleni orosz támadás lenne, amelyet ha csapás érne, több ezer mérnök kellene a helyreállításhoz. Egyes brit tisztviselők szerint légvédelmi kapacitások hiányában egy támadás esetén az országnak választani kellene a nukleáris létesítmények és London védelme között. A brit hírszerzés aggódik a közvélemény alacsony szintű felkészültsége miatt az orosz fenyegetéssel kapcsolatban, annak ellenére, hogy a vezérkari főnök, az MI6 új vezetője és a brit külügyminiszter is beszédet tartott a veszélyről. Egy brit szakértő szerint Nyugat-Európa kevésbé felkészült, mint a keleti államok, ahol drónpilótákat képeznek és növelik a védelmi kiadásokat. A brit kormány a helyzet orvoslására honvédelmi programok bevezetését és egymilliárd fontos lég- és rakétavédelmi fejlesztést ígér.
Észtországban a tartalékosok 48 órán belül mozgósíthatók, Finnországban kilencszázezres tartalékos kapacitás áll rendelkezésre, amely hamarosan egymillió főre bővülhet. Németországban a sorkatonaság visszaállítása is napirenden van, jelenleg a 18 éves férfiaknak kötelező jelleggel küldenek kérdőívet a katonai szolgálatra vonatkozó terveikről. Ha a németeknél a tervezett 260 ezres létszámot nem éri el a hadsereg, visszatérhet a 2011-ben szüneteltetett sorkatonai szolgálat intézménye, a terv azonban jelentős ellenállást váltott ki.
Borítókép: A civilek háborús felkészítése több európai országban is kezdetét vette (Fotó: AFP)
