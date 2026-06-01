Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

orosz-ukrán háborúkatonaságkiképzésorosz fenyegetés

Európa-szerte civilek tömegeit készítik fel egy háborús vészhelyzetre

A felkészülésben a balti- és a keleti államok sokkal jobban állnak, mint például Nagy-Britannia. Amíg Lengyelországban az önkéntesek túlélési tanfolyamokon vehetnek részt, Finnországban és a svédeknél pedig háborús felkészítő kiadványokat kapott a lakosság, addig a britek jelentős lemaradást mutatnak. A szakértők szerint egy orosz légitámadás esetén választaniuk kellene a nukleáris létesítmények és London védelme között. A brit hírszerzés aggódik, hogy a lakosság nem veszi elég komolyan az orosz fenyegetést.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 13:40
A civilek háborús felkészítése több európai országban is kezdetét vette Forrás: AFP
Finnország és Svédország háborús felkészítő kiadványokat adott ki, amelyek az óvóhelyekről, az élelmiszerjegyekről, a kibertámadásokról és az álhírek felismeréséről is tájékoztatnak. Norvégiában a Sivilforsvaret nevű polgári védelmi egység létszáma nyolcezerről 12 ezer főre bővül, és egy Dániával közös hadgyakorlaton már egy lehetséges rakétatámadás veszélyére készültek. Finnországban több mint ötvenezer óvóhely áll rendelkezésre, amelyek a lakosság 85 százalékát képesek befogadni. A brit második világháborús óvóhelyhálózat eközben nagyrészt használhatatlan. Nagy-Britanniában nincs háborús felkészítési program, bár létezik a Prepare nevű vészhelyzeti oldal, ám az nem tartalmaz katonai útmutatást. 

A brit hírszerzés szerint a legvalószínűbb háborús forgatókönyv az energia- és távközlési hálózatok elleni orosz támadás lenne, amelyet ha csapás érne, több ezer mérnök kellene a helyreállításhoz. Egyes brit tisztviselők szerint légvédelmi kapacitások hiányában egy támadás esetén az országnak választani kellene a nukleáris létesítmények és London védelme között. A brit hírszerzés aggódik a közvélemény alacsony szintű felkészültsége miatt az orosz fenyegetéssel kapcsolatban, annak ellenére, hogy a vezérkari főnök, az MI6 új vezetője és a brit külügyminiszter is beszédet tartott a veszélyről. Egy brit szakértő szerint Nyugat-Európa kevésbé felkészült, mint a keleti államok, ahol drónpilótákat képeznek és növelik a védelmi kiadásokat. A brit kormány a helyzet orvoslására honvédelmi programok bevezetését és egymilliárd fontos lég- és rakétavédelmi fejlesztést ígér.

Észtországban a tartalékosok 48 órán belül mozgósíthatók, Finnországban kilencszázezres tartalékos kapacitás áll rendelkezésre, amely hamarosan egymillió főre bővülhet. Németországban a sorkatonaság visszaállítása is napirenden van, jelenleg a 18 éves férfiaknak kötelező jelleggel küldenek kérdőívet a katonai szolgálatra vonatkozó terveikről. Ha a németeknél a tervezett 260 ezres létszámot nem éri el a hadsereg, visszatérhet a 2011-ben szüneteltetett sorkatonai szolgálat intézménye, a terv azonban jelentős ellenállást váltott ki.

 

Borítókép: A civilek háborús felkészítése több európai országban is kezdetét vette (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
