A sorkatonaság miatt pattanásig feszült a helyzet Németországban, lázadnak a fiatalok

A szabály létezése csak tavasszal került a politikai és közéleti figyelem középpontjába, ami jelentős felháborodást váltott ki.

Boris Pistorius ezt követően igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hangsúlyozva, hogy békeidőben a rendelkezést nem kívánják alkalmazni. A minisztérium röviddel később egy általános határozattal gyakorlatilag fel is függesztette annak végrehajtását.

A védelmi minisztérium hibázott?

A Bundestag tudományos szolgálata azonban a Baloldal frakciójának megrendelésére készített szakvéleményében arra a következtetésre jutott, hogy a tárca ezzel jogellenesen járt el. A dokumentum szerint a minisztérium nem egyszerűen kivételeket állapított meg a törvény alkalmazása alól, hanem ténylegesen hatályon kívül helyezte annak egyik rendelkezését, amire kizárólag az alkotmánybíróságnak lenne jogosultsága.

A szakértők szerint különösen problematikus, hogy a minisztérium minden érintett férfit mentesített a kötelezettség alól, így a törvény alkalmazási köre teljesen kiüresedett. A jelentés megfogalmazása szerint ilyenkor a kivétel válik főszabállyá, ami összeegyeztethetetlen a jogállami működéssel.

Desiree Becker, a Baloldal béke- és leszerelési politikájáért felelős szóvivője. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka

Desiree Becker, a Baloldal parlamenti frakciójának helyettes vezetője úgy fogalmazott, hogy az ügy újabb bizonyítéka a minisztérium inkompetenciájának. Szerinte már áprilisban felhívta a figyelmet a lehetséges jogi problémákra, aggályait azonban a tárca figyelmen kívül hagyta. A 13 oldalas szakvélemény több ponton is súlyos szakmai hibákat ró a minisztérium terhére. A dokumentum szerint a végrehajtó hatalom feladata a törvények alkalmazása és végrehajtása, nem pedig azok tartalmának módosítása vagy kiüresítése.

