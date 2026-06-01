A sorkatonaság miatt pattanásig feszült a helyzet Németországban, lázadnak a fiatalok

Komoly bírálat érte Boris Pistorius német védelmi minisztert, miután a Bundestag tudományos szolgálatának szakvéleménye szerint a védelmi minisztérium túllépte hatáskörét, amikor egy általános rendelkezéssel felfüggesztette a hadköteles korú férfiak külföldi tartózkodására vonatkozó bejelentési kötelezettséget. A fiatalok eközben lázadnak Németországban. Nem akarnak más országért hadba vonulni.

Forrás: Tagesschau2026. 06. 01. 9:33
Boris Pistorius (SPD), német szövetségi védelmi miniszter Fotó: Kay Nietfeld Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A szabály létezése csak tavasszal került a politikai és közéleti figyelem középpontjába, ami jelentős felháborodást váltott ki

Boris Pistorius ezt követően igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hangsúlyozva, hogy békeidőben a rendelkezést nem kívánják alkalmazni. A minisztérium röviddel később egy általános határozattal gyakorlatilag fel is függesztette annak végrehajtását.

 

A védelmi minisztérium hibázott?

A Bundestag tudományos szolgálata azonban a Baloldal frakciójának megrendelésére készített szakvéleményében arra a következtetésre jutott, hogy a tárca ezzel jogellenesen járt el. A dokumentum szerint a minisztérium nem egyszerűen kivételeket állapított meg a törvény alkalmazása alól, hanem ténylegesen hatályon kívül helyezte annak egyik rendelkezését, amire kizárólag az alkotmánybíróságnak lenne jogosultsága.

A szakértők szerint különösen problematikus, hogy a minisztérium minden érintett férfit mentesített a kötelezettség alól, így a törvény alkalmazási köre teljesen kiüresedett. A jelentés megfogalmazása szerint ilyenkor a kivétel válik főszabállyá, ami összeegyeztethetetlen a jogállami működéssel.

Desiree Becker, a Baloldal béke- és leszerelési politikájáért felelős szóvivője. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka

Desiree Becker, a Baloldal parlamenti frakciójának helyettes vezetője úgy fogalmazott, hogy az ügy újabb bizonyítéka a minisztérium inkompetenciájának. Szerinte már áprilisban felhívta a figyelmet a lehetséges jogi problémákra, aggályait azonban a tárca figyelmen kívül hagyta. A 13 oldalas szakvélemény több ponton is súlyos szakmai hibákat ró a minisztérium terhére. A dokumentum szerint a végrehajtó hatalom feladata a törvények alkalmazása és végrehajtása, nem pedig azok tartalmának módosítása vagy kiüresítése.

 

A német fiatalok nem akarnak katonák lenni

Európában egyre több kormány tűzi napirendre a kötelező katonai szolgálat visszahozását, de a tervek komoly ellenállásba ütköznek. Németországban fiatalok ezrei tiltakoznak az utcákon a sorkatonaság visszavezetése és a fegyverkezés ellen.

Az ügy újabb bizonytalanságot teremtett a német védelmi politika körül. A szakértők szerint a helyzet rendezésének egyik módja az lehet, ha a minisztérium saját maga vonja vissza a vitatott rendelkezést. Mindenesetre a nyomás egyre nő Boris Pistoriuson, hogy egyértelmű és jogilag támadhatatlan megoldást találjon a hadkötelezettséggel kapcsolatos szabályozás körüli viták lezárására.

 

Borítókép: Boris Pistorius (SPD) német szövetségi védelmi miniszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld) 

