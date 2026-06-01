Félelem és rettegés a börtönökben: megdöbbentő részleteket árult el egy korábbi alkalmazott

Az osztrák börtönökben a helyzet visszafordíthatatlanná válik

Az egykori börtönőr azt is állította, hogy a börtönökön belüli illegális kereskedelmet és csereügyleteket nagyrészt muszlim hátterű csoportok irányítják. Szerinte a biztonsági helyzet romlása miatt több korábban megszokott eljárást is meg kellett szüntetni.

Arra a kérdésre, hogy milyen megoldást lát a problémákra, Sabine K. pesszimistán nyilatkozott. Úgy fogalmazott: szerinte a folyamatokat már nem lehet visszafordítani, a büntetés-végrehajtási dolgozók túlterheltek, és a politika magukra hagyta őket.

Hozzátette, hogy a fegyőrök ellen elkövetett erőszakos cselekmények kevés figyelmet kapnak a nyilvánosságban.