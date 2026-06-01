Arne Slot nyílt levele, miután kirúgta a Liverpool: felelősségre vonást is követel

Egyetlen Liverpool-játékost emelt ki név szerint

Slot az elmúlt idény során rendre dicsérte Szoboszlai Dominik teljesítményét, akit már vezérnek tartott, míg Mohamed Szalah kapcsán az összetűzésük miatt került a címlapokra. Most a nyílt levelében egyetlen Liverpool-játékost emelt ki név szerint, de nem őket – a tavaly nyáron autóbalesetben tragikusan elhunyt Diogo Jota elvesztéséről írt.

„Leírhatatlan, hogy alig néhány héttel a közös ünneplés után elveszítettük Diogót. Mindenekelőtt csapattársra, barátra és egy kivételes emberre szeretnék emlékezni, aki minden alkalommal, amikor magára öltötte ennek a klubnak a híres mezét, emberek ezreinek életét érintette meg. A klub történetének egyik legnehezebb pillanatában a Liverpool-család által mutatott szeretet, együttérzés és támogatás rendkívüli volt. Amikor most elhagyom ezt a klubot, mulasztás lenne nem megemlíteni, hogy ahogyan tisztelegtetek Diogo előtt, és ahogyan összefogtatok az emlékére, örökké velem marad” – fogalmazott Slot.

Végül köszönetet mondott, és nyomatékosította, hogy a BL-indulás kiharcolása mennyire fontos volt idén. Szerinte a Liverpool továbbra is topcsapat, és a Bajnokok Ligája a garancia arra, hogy az is maradjon.

„Amikor először álltam meg az Anfield alagútjában a híres felirat alatt, tudtam, mit követel ez a klub. Most úgy távozom, hogy tudom: soha nem hagytuk abba a küzdelmet azért, hogy megfeleljünk ennek” – zárta szavait.

Slot nyílt levele teljes egészében: