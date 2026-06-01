Neymar volt a főszereplő a Maracanában, NB I-es futballista gólja is kellett a katasztrófához

Semleges helyszínen, Lisszabonban találkozott a vb-újonc Zöld-foki-szigetek és a nyári világbajnokságról lemaradó Szerbia, és az afrikai válogatott váratlanul nagy győzelmet aratott: a Puskás Akadémia csereként beállt játékosa, Laros Duarte góllal segítette 3-0-s sikerhez csapatát, ahogy a magyar állampolgársággal is rendelkező, exfehérvári Stopira is a pályán örülhetett.

GOALLLLLL! ⚽🔥🇨🇻

🇨🇻 Cabo Verde 2-0 Serbia

⚽ Larous Duarte 59’ 🇨🇻

DUARTE MAKES IT 2-0! ⚡🏟️ pic.twitter.com/5kUUYc8t6j — X Sport (@Xrkt111686) May 31, 2026

A szerb sajtó nem véletlenül írt katasztrófáról és szégyenről a súlyos vereség után. A Nova című lap szerint a tartalékos keret sem lehet magyarázat, és világossá vált, hogy Szerbia megérdemelten nem lesz ott a vb-n.