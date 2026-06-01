Neymar volt a főszereplő a Maracanában, NB I-es futballista gólja is kellett a katasztrófához

Helyi idő szerint vasárnap hét olyan mérkőzést rendeztek meg, amelyeken legalább az egyik válogatott a labdarúgó-világbajnokságra készül, és mind a hét helyszínen a pályaválasztó örülhetett. Brazília, Svájc és az Egyesült Államok is egy szintén vb-résztvevő csapatot győzött le.

2026. 06. 01. 7:42
A sérült Neymar csak civilben lépett pályára, így is ő kapta a legnagyobb ovációt Fotó: AGIF via AFP/Thiago Ribeiro
Semleges helyszínen, Lisszabonban találkozott a vb-újonc Zöld-foki-szigetek és a nyári világbajnokságról lemaradó Szerbia, és az afrikai válogatott váratlanul nagy győzelmet aratott: a Puskás Akadémia csereként beállt játékosa, Laros Duarte góllal segítette 3-0-s sikerhez csapatát, ahogy a magyar állampolgársággal is rendelkező, exfehérvári Stopira is a pályán örülhetett. 

A szerb sajtó nem véletlenül írt katasztrófáról és szégyenről a súlyos vereség után. A Nova című lap szerint a tartalékos keret sem lehet magyarázat, és világossá vált, hogy Szerbia megérdemelten nem lesz ott a vb-n.

Vb-felkészülési mérkőzések, vasárnap

  • Japán–Izland 1-0 (0-0)
  • Svájc–Jordánia 4-1 (3-0)
  • Csehország–Koszovó 2-1 (2-0)
  • Zöld-foki-szigetek–Szerbia 3-0 (1-0)
  • Németország–Finnország 4-0 (1-0)
  • Egyesült Államok–Szenegál 3-2 (2-1)
  • Brazília–Panama 6-2 (2-1)

 

