Neymar volt a főszereplő a Maracanában, NB I-es futballista gólja is kellett a katasztrófához

Semleges helyszínen, Lisszabonban találkozott a vb-újonc Zöld-foki-szigetek és a nyári világbajnokságról lemaradó Szerbia, és az afrikai válogatott váratlanul nagy győzelmet aratott: a Puskás Akadémia csereként beállt játékosa, Laros Duarte góllal segítette 3-0-s sikerhez csapatát, ahogy a magyar állampolgársággal is rendelkező, exfehérvári Stopira is a pályán örülhetett.
A szerb sajtó nem véletlenül írt katasztrófáról és szégyenről a súlyos vereség után. A Nova című lap szerint a tartalékos keret sem lehet magyarázat, és világossá vált, hogy Szerbia megérdemelten nem lesz ott a vb-n.
Vb-felkészülési mérkőzések, vasárnap
- Japán–Izland 1-0 (0-0)
- Svájc–Jordánia 4-1 (3-0)
- Csehország–Koszovó 2-1 (2-0)
- Zöld-foki-szigetek–Szerbia 3-0 (1-0)
- Németország–Finnország 4-0 (1-0)
- Egyesült Államok–Szenegál 3-2 (2-1)
- Brazília–Panama 6-2 (2-1)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!