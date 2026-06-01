A távozó Konaté nagy pofont adhat a Liverpoolnak, és nem titkolja a csalódottságát

Ibrahima Konaté öt évet töltött a Liverpoolnál, nyert vele:

Premier League-t (2025)

FA-kupát (2022)

két Ligakupát (2022, 2024)

Community Shieldet, azaz szuperkupát (2022)

S a 27 éves védő szavai arról árulkodnak, hogy szívesen maradt volna a csapatnál.

Konaté szeretett volna elköszönni a Liverpool szurkolóitól

– Mélységesen elszomorít, hogy nem volt lehetőségem elbúcsúzni mindannyiótoktól az utolsó meccsemen. Akkor még nem tudtam, ez lesz az utolsó alkalom, hogy a Liverpool mezét viselhetem előttetek – utalt a már említett május 24-i, Brentford elleni meccsre. – Teljes szívvel köszönök mindent. Szeretlek titeket, és bárhová is visz az utam, a szívemben magammal viszem a Liverpoolt. Nem könnyű búcsú ez, de itt az ideje egy új kihívásnak és egy új fejezetnek az életemben. Hamarosan újra találkozunk, Isten akaratából, YNWA – zárta a bejegyzését Ibrahima Konaté a Liverpool focihimnuszával (You'll Never Walk Alone – Sosem maradsz egyedül.)

A csapatkapitány Virgil van Dijk az Instagramon ezt írta:

– Megtiszteltetés volt 154 meccset játszani veled. Együtt éltünk meg a sikereket, a csalódásokat és minden más fontos pillanatot. Köszönöm, tesó, hiányozni fogsz, de minden jót kívánok neked és a családodnak.

Ibrahima Konaté szabadon igazolható játékos lett, és a The Sun szerint a Chelsea fontolgatja, hogy lecsap rá, hiszen csak a játékossal kell megállapodnia. A Liverpool számára nagy pofon lenne, ha Konatét az egyik Premier League-riválisa szerezné meg ingyen. A legfrissebb hírek erről szólnak.

