liverpoolszoboszlai dominikpremier leaguearne slotmohamed szalahChelsa

A távozó Konaté nagy pofont adhat a Liverpoolnak, és nem titkolja a csalódottságát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Eldőlt, hogy Mohamed Szalah és Andy Robertson mellett még egy nagy sztár távozik az Anfieldről. Ibrahima Konaté nem tudott megállapodni a Liverpool vezetésével a folytatásról. A francia védő csalódott, amiért nem volt lehetősége személyesen elbúcsúzni a szurkolóktól. A Pool számára nagy pofon lenne, ha Konaté a rivális Chelsea csapatához igazolna ingyen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 6:10
Ibrahima Konaté is távozott Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ibrahima Konaté öt évet töltött a Liverpoolnál, nyert vele:

  • Premier League-t (2025)
  • FA-kupát (2022)
  • két Ligakupát (2022, 2024)
  • Community Shieldet, azaz szuperkupát (2022)

S a 27 éves védő szavai arról árulkodnak, hogy szívesen maradt volna a csapatnál.

 

Konaté szeretett volna elköszönni a Liverpool szurkolóitól

– Mélységesen elszomorít, hogy nem volt lehetőségem elbúcsúzni mindannyiótoktól az utolsó meccsemen. Akkor még nem tudtam, ez lesz az utolsó alkalom, hogy a Liverpool mezét viselhetem előttetek – utalt a már említett május 24-i, Brentford elleni meccsre. – Teljes szívvel köszönök mindent. Szeretlek titeket, és bárhová is visz az utam, a szívemben magammal viszem a Liverpoolt. Nem könnyű búcsú ez, de itt az ideje egy új kihívásnak és egy új fejezetnek az életemben. Hamarosan újra találkozunk, Isten akaratából, YNWA – zárta a bejegyzését Ibrahima Konaté a Liverpool focihimnuszával (You'll Never Walk Alone – Sosem maradsz egyedül.)

A csapatkapitány Virgil van Dijk az Instagramon ezt írta:

– Megtiszteltetés volt 154 meccset játszani veled. Együtt éltünk meg a sikereket, a csalódásokat és minden más fontos pillanatot. Köszönöm, tesó, hiányozni fogsz, de minden jót kívánok neked és a családodnak.

Ibrahima Konaté szabadon igazolható játékos lett, és a The Sun szerint a Chelsea fontolgatja, hogy lecsap rá, hiszen csak a játékossal kell megállapodnia. A Liverpool számára nagy pofon lenne, ha Konatét az egyik Premier League-riválisa szerezné meg ingyen. A legfrissebb hírek erről szólnak.

A Liverpool–Brentford mérkőzés összefoglalója:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojelekdigitális világ

Harmadik lutheri kulturális forradalom

Kiss Károly avatarja

Az információtechnológia fantasztikus vívmányait nem használjuk ki, sőt azok a megtévesztés és az elsekélyesedés eszközei lettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu