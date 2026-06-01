A nyári hajhullás mögött sokszor nem az áll, amire gondolnánk

Nyári hajápolás: így nyugtatható a száraz fejbőr

Nyáron érdemes kímélő formulájú, gyengéd samponokat választani és arra is figyelni, hogy hajmosáskor alaposan öblítsünk. Az illatanyagmentes samponok, a hidratáló hajápolók, az aloe vera vagy a könnyű növényi olajok segíthetnek csökkenteni az irritációt.

A fejbőr rendszeres masszírozása szintén sokat javíthat az állapotán. Hajmosás közben néhány perc körkörös mozdulat serkentheti a vérkeringést, ami támogatja a hajhagymák megfelelő működését is.

A szárazsampon ugyan gyors segítséget jelenthet a melegben hamar zsírosodó hajra, de túl gyakori használata eltömítheti a fejbőr pórusait. Nyáron különösen fontos, hogy a fejbőr megfelelően tudjon lélegezni, ezért a szárazsampont inkább alkalmi megoldásként érdemes használni.

A fejbőrnek is szüksége van fényvédelemre

Az arcunkra ma már automatikusan kenünk fényvédőt, a fejbőrre azonban ritkán gondolunk. Pedig ez is bőr, ugyanúgy leéghet, mint az arcunk vagy a vállunk. A napsugárzás ráadásul nemcsak a fejbőrt irritálja, hanem a haj szerkezetét alkotó keratint is károsítja. A hőség fokozza a haj töredezését, így nem véletlen, hogy sokaknál nyár végére erősebb hajhullás jelentkezik.

Ha tehát hosszabb ideig vagyunk kint, kalapot, kendőt vagy sapkát kell viselni. Emellett ma már léteznek UV-védelmet adó hajspray-k és könnyű hajolajok is, amelyek segíthetnek a fejbőr fényvédelmében.

Miért hullik jobban a haj nyáron?

A hajápolás nem csak a szépségről szól. A haj és a fejbőr állapota gyakran az első jelzése lehet annak, hogy az egészségünkkel valami nincs rendben. A tartós stressz, a kialvatlanság, a cukorban és ultrafeldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend, valamint bizonyos gyulladásos folyamatok hatással lehetnek a szervezet mikrobiomjára, ami kihat a fejbőr és a haj egészségére is. A gyulladás fokozhatja a faggyútermelést, érzékenyebbé teheti a bőrt, hozzájárulhat egyes fejbőrproblémák kialakulásához.

Ez persze nem jelenti azt, hogy minden száraz hajvég mögött vitaminhiány áll, de érdemes figyelni a test jelzéseire. Nyáron különösen fontos, hogy ne csak kívülről próbáljuk megmenteni a hajat. A drága pakolások és olajok önmagukban ritkán oldják meg a problémát, ha közben kevés az alvás, kevés a folyadék és rendszertelen az étkezés.