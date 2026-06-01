A nyári hajhullás mögött sokszor nem az áll, amire gondolnánk

Nyáron a hajunk és a fejbőrünk is extrém terhelést kap. A nyári hajápolás mégis sokszor kimerül néhány pakolásban és hajolajban, miközben a napfény, a klór, a sós víz, a kiszáradás és a stressz hatásai ellen is védekeznünk kellene. Ha nem figyelünk, a nyári hónapok már rövid idő alatt látványos tüneteket okozhatnak. Viszkető fejbőr. Hámlás. Zsírosodás. Töredező hajvégek. Fokozott hajhullás. Utánajártunk, hogyan lehet valóban megvédeni a hajat a legmelegebb hónapokban.

Bogos Zsuzsanna
2026. 06. 01. 5:35
Forrás: Pexels
Nyári hajápolás: így nyugtatható a száraz fejbőr

Nyáron érdemes kímélő formulájú, gyengéd samponokat választani és arra is figyelni, hogy hajmosáskor alaposan öblítsünk. Az illatanyagmentes samponok, a hidratáló hajápolók, az aloe vera vagy a könnyű növényi olajok segíthetnek csökkenteni az irritációt.

A fejbőr rendszeres masszírozása szintén sokat javíthat az állapotán. Hajmosás közben néhány perc körkörös mozdulat serkentheti a vérkeringést, ami támogatja a hajhagymák megfelelő működését is.

A szárazsampon ugyan gyors segítséget jelenthet a melegben hamar zsírosodó hajra, de túl gyakori használata eltömítheti a fejbőr pórusait. Nyáron különösen fontos, hogy a fejbőr megfelelően tudjon lélegezni, ezért a szárazsampont inkább alkalmi megoldásként érdemes használni.

A fejbőrnek is szüksége van fényvédelemre

Az arcunkra ma már automatikusan kenünk fényvédőt, a fejbőrre azonban ritkán gondolunk. Pedig ez is bőr, ugyanúgy leéghet, mint az arcunk vagy a vállunk. A napsugárzás ráadásul nemcsak a fejbőrt irritálja, hanem a haj szerkezetét alkotó keratint is károsítja. A hőség fokozza a haj töredezését, így nem véletlen, hogy sokaknál nyár végére erősebb hajhullás jelentkezik.

Ha tehát hosszabb ideig vagyunk kint, kalapot, kendőt vagy sapkát kell viselni. Emellett ma már léteznek UV-védelmet adó hajspray-k és könnyű hajolajok is, amelyek segíthetnek a fejbőr fényvédelmében.

Miért hullik jobban a haj nyáron?

A hajápolás nem csak a szépségről szól. A haj és a fejbőr állapota gyakran az első jelzése lehet annak, hogy az egészségünkkel valami nincs rendben. A tartós stressz, a kialvatlanság, a cukorban és ultrafeldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend, valamint bizonyos gyulladásos folyamatok hatással lehetnek a szervezet mikrobiomjára, ami kihat a fejbőr és a haj egészségére is. A gyulladás fokozhatja a faggyútermelést, érzékenyebbé teheti a bőrt, hozzájárulhat egyes fejbőrproblémák kialakulásához. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy minden száraz hajvég mögött vitaminhiány áll, de érdemes figyelni a test jelzéseire. Nyáron különösen fontos, hogy ne csak kívülről próbáljuk megmenteni a hajat. A drága pakolások és olajok önmagukban ritkán oldják meg a problémát, ha közben kevés az alvás, kevés a folyadék és rendszertelen az étkezés.

Mit tegyünk a szebb hajért? 

Nem csak a nyári meleg, a légkondicionálás és a nyári UV-sugárzás is fokozhatja a vízvesztést, ami a fejbőrünkön, hajunkon is meglátszik. Ilyenkor fokozottan figyelni kell a pótlásra. A fehérjében gazdag ételek, az idényzöldségek, a vas- és cinkforrások szintén fontosak. A görögdinnye, a bogyós gyümölcsök, a tojás, az olajos magvak vagy a leveles zöldek a haj állapotára is hatnak. A nyár elvileg a pihenés időszaka, a szervezet mégis könnyen kifáradhat a folyamatos hőségben, az utazásban, az alváshiányban vagy az állandó klímaváltásban. A haj pedig meglepően érzékenyen reagál erre. 

A megfelelő folyadékbevitel, a kiegyensúlyozott étrend, az omega-3-zsírsavakban, cinkben és antioxidánsokban gazdag táplálkozás, valamint a stressz csökkentése sokat segíthet. 

Nyári hajápolási tippek: ezek segíthetnek a hőségben 

Elképzelhető, hogy csak ősszel jelentkezik a fokozott hajhullás, ám ez valójában a nyári hónapok megterhelésének és nemtörődömségének a következménye. Ezek segíthetnek nyáron:

  • gyengéd tisztító samponok
  • könnyű hidratálók
  • nem túl gyakori hajmosás
  • a fejbőr masszírozása hajmosáskor
  • alkoholmentes fejbőrápoló
  • UV-védelem hajra, fejbőrre
  • megfelelő folyadék- és tápanyagbevitel
  • pihenés

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
