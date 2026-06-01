Az Európai Bizottság inkább nem válaszolt Magyar Péter és a pénzek ügyében

Az Európai Bizottság elnökét ugyanis korábban élesen kritizálták, hogy Lengyelország esetében elhamarkodott döntést hozott, és a megfelelő reformok megvalósulása nélkül oldotta fel Brüsszel a korábbi, jobboldali kormány alatt befagyasztott forrásokat. Azt is érdemes felidézni, hogy Magyarország számára viszonylag szűk határidő áll csak rendelkezésre a pénzek hazahozatalára.

Azonban Ursula von der Leyent legalább ugyan ennyire sürgetheti az idő. Az Európai Bizottság elnöke ellen már több bizalmatlansági szavazást is kezdeményeztek, bármilyen malőr a hazánknak járó pénzek esetében pedig egészen biztosan politikai kockázatot hordoz. Az elhibázott brüsszeli politika egyik egyenesági következménye a jobboldal térnyerése Európában, amitől azonban joggal tart Von der Leyen. Ebben a helyzetben pedig egyértelmű támadási felület lehet nem csak a bizottság elnöke, de az egész baloldal számára, ha hazánk a megállapodás ellenére nem kapja meg idejében a forrásokat, a bürokrácia akadozása, vagy esetleg Von der Leyen személyes szeszélye miatt. Ez ugyanis egészen biztosan rossz üzenet lenne az európai választók felé, akiknek egyébként is érezhetően egyre inkább elege van a központosított hatalomgyakorlásából és az EU-t átszövő bürokráciából.