Súlyos buszbaleset Pécs közelében, huszonöt gyermek ült a járművön

Dömötör Csaba: Nem igaz, hogy már felszabadultak az uniós források

Magyar Péter pénteken bejelentette, hogy felszabadult a Magyarországnak járó 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője azonban közösségi oldalán arról ír, hogy Brüsszel egyelőre nem a pénzek kifizetéséről, hanem a teljesítendő feltételekről állapodott meg, ezért korai lenne kész tényként kezelni a források érkezését.

2026. 05. 30. 9:51
Dömötör Csaba Fotó: Facebook
Annyira távol állhatott a valóságtól Magyar Péter tegnapi, uniós pénzek hazahozataláról szóló bejelentése, hogy a fő szócsőnek számító Politicóban még aznap késő este lehoztak egy cikket, amelyben leírják, hogy a bizottság értelmezésében hogy is áll az ügy

 – fogalmazott Dömötör Csaba.

A politikus idézte az írás egyik kulcsmegállapítását is, amely szerint Magyar Péter ugyan áttörésként értékelte Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalását, Magyarország azonban továbbra is messze van attól, hogy ténylegesen hozzájusson a több milliárd eurós uniós forráshoz.

Dömötör Csaba szerint ezt támasztja alá az Európai Bizottság egyik névtelenséget kérő tisztviselőjének nyilatkozata is, aki úgy fogalmazott: „nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról”, csupán egy olyan kötelezettségvállalási listáról, amelyet augusztus 31-ig teljesíteni kell a források lehívásához.

A Fidesz EP-képviselője úgy véli, a helyzet lényegében nem változott az előző kormány idejéhez képest.

Magyarul: ugyanúgy feltételeket támasztanak, mint az előző kormánnyal szemben tették, és valószínűleg ugyanazokat a feltételeket

 – írta.

Dömötör Csaba szerint a nyilvánosság számára továbbra sem világos, hogy Brüsszel pontosan milyen vállalásokat vár el a magyar kormánytól. Bejegyzésében arra is utalt, hogy a nemzetközi sajtóban megjelent információk alapján a tárgyalások érinthetik az LMBTQ-jogok, a migrációs politika és az ukrán uniós csatlakozás kérdését is.

A kérdés így valóban az, hogy mit kértek, mit kérnek cserébe ezekért a pénzekért?

 – fogalmazott a politikus.

Mint ismert, Magyar Péter pénteken azt közölte, hogy a brüsszeli tárgyalások eredményeként 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás szabadult fel Magyarország számára. Az Európai Bizottság ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre csak a szükséges vállalások és reformok kereteiről született megállapodás, a tényleges kifizetésekhez további lépésekre és jóváhagyásokra lesz szükség.

 

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Forrás: Facebook)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
