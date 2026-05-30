Lomnici Zoltán: Próbára teszik az új kormányt Brüsszel elvárásai

– A nemzeti kurzus az elmúlt években határozottan védte a magyarországi büntető igazságszolgáltatás függetlenségét a külső beavatkozásokkal szemben, még a krízis hangok szerint is megőrizve hazánk szuverenitását az uniós pénzügyi érdekeket érintő ügyekben is. A csatlakozás most ezt veszélyezteti, úgy, hogy egyébként korábban nem csupán az OLAF, de az Európai Ügyészség (EPPO) vonatkozásában is működött hatékony együttműködés az uniós intézmények és a magyar Legfőbb Ügyészség között. Az EPPO (a 2017/1939 rendelet alapján) szupranacionális nyomozati és vádemelési jogkört kap uniós forrásokat érintő ügyekben, párhuzamosan vagy elsődlegesen a magyar Legfőbb Ügyészséggel. Ez gyengíti a nemzeti ügyészség központi szerepét, kettős sávot teremt és növeli a konfliktusokat. Emellett a luxembourgi Európai Bíróság gyakorlata (például G.K. és mások, C-281/22; EPPO-ügyek) erősítik az EPPO autonómiáját, csökkentve a nemzeti bíróságok mozgásterét.

Szuverenitási szempontból ez súlyos engedmény: alapvető büntetőjogi hatalom átadása Brüsszel felé, ahol az elszámoltathatóság korlátozott. Hosszú távon precedenst teremt további hatáskör-átruházásokra, aláásva a nemzeti önrendelkezést.

– A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kormány a bizottság által kért intézkedéseknél is szigorúbb korrupcióellenes szabályokat készül bevezetni. Milyen törvények módosítása válhat szükségessé?

– Az Orbán-kormány számos intézkedéssel (Integritás Hatóság, Anti-Korrupciós Munkacsoport) küzdött a korrupció ellen, gyakran statisztikailag hatékonyabban, mint más tagállamok, miközben védte a nemzeti gazdaságpolitika szabadságát az EU túlkapásaival szemben. Ugyanakkor sor kerülhet az Integritás Hatóságról szóló törvény bővítésére proaktív ellenőrzéssel és szankciókkal, a közbeszerzési törvény szigorítása (kizáró okok, átláthatóság), vagy éppen a büntető törvénykönyv módosítása a korrupciós bűncselekmények szankcióinak növelésére.