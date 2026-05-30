Ukrajna előtt komoly lehetőség nyílt, a kérdés, ki tudják-e használni

A mesterséges intelligenciával támogatott Hornet drónok az elmúlt időszakban hatékonynak bizonyultak az orosz utánpótlási útvonalak elleni támadások során. A fejlemény jelentős lehetőséget kínál Ukrajnának, a katonai szakértők szerint azonban Moszkva várhatóan hamarosan alkalmazkodik az új fenyegetéshez.

2026. 05. 30. 11:28
Az orosz hadvezetés már reagált az új ukrán taktikára Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
A megszállt Herszoni terület Moszkva által kinevezett vezetője már a civil szállítmányok mozgását is korlátozta. A jelentések szerint ennek az lehet a következménye, hogy az ukrán erők minden közlekedő járművet potenciális katonai célpontként kezelnek, mivel a rendelkezés értelmében az utakon mozgó konvojokat katonai szállítmánynak tekintik.

Robert Tollast, a Royal United Services Institute szárazföldi hadviselési szakértője szerint ez még csak a kezdet lehet. Úgy véli, ha Ukrajnának sikerül összehangolnia ezeket a támadásokat a mélységi csapásokkal, valamint az orosz logisztikai és katonai létesítmények elleni műveletekkel, az jelentősen megnehezítheti az orosz hadsereg működését.

Tollast szerint a kialakult helyzet komoly lehetőséget teremt Ukrajnának. A szakértő úgy véli, ha Kijev megfelelően ki tudja használni ezt az előnyt, az a frontvonalak mentén is érezhető változásokat hozhat.

Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter szerdán kijelentette, hogy az ország logisztikai lezárási stratégiájának célja növelni a nyomást az orosz hadseregre a hátországban, és megfosztani az ellenséget a tartós támadó műveletek végrehajtásának lehetőségétől. 

Ukrajna nem a látványra utazik

A szakértők szerint Ukrajna célja nem pusztán az, hogy látványos csapásokat mérjen az orosz hadsereg presztízsszempontból fontos eszközeire. Legalább ilyen fontos a logisztikai konvojok, a parancsnoki állások és a kommunikációs infrastruktúra támadása, mivel ezek biztosítják az első vonalban harcoló egységek ellátását, irányítását és összeköttetését. Emellett ezekre a rendszerekre épülnek a megszállt területekről indított nagy hatótávolságú drón- és rakétatámadások is.

Moszkva számára kedvezőtlen fejlemény, hogy az ukrán különleges erők nemrég ellenőrzésük alá vonták Sztepnohirszket. A stratégiai fekvésű településről könnyebben támadhatók az orosz ellátási vonalak, miközben a közeli zaporizzsjai atomerőmű miatt a térség kiemelt jelentőségű.

A katonai szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez az előny nem feltétlenül marad tartós. Oroszország már most igyekszik alkalmazkodni az új helyzethez: a beszámolók szerint csökkentette a konvojok méretét, módosította azok útvonalait, és várhatóan további ellenintézkedéseket is tesz a déli utánpótlási vonalak védelme érdekében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
