Ukrajna előtt komoly lehetőség nyílt, a kérdés, ki tudják-e használni

Ukrajna nem a látványra utazik

A szakértők szerint Ukrajna célja nem pusztán az, hogy látványos csapásokat mérjen az orosz hadsereg presztízsszempontból fontos eszközeire. Legalább ilyen fontos a logisztikai konvojok, a parancsnoki állások és a kommunikációs infrastruktúra támadása, mivel ezek biztosítják az első vonalban harcoló egységek ellátását, irányítását és összeköttetését. Emellett ezekre a rendszerekre épülnek a megszállt területekről indított nagy hatótávolságú drón- és rakétatámadások is.

Moszkva számára kedvezőtlen fejlemény, hogy az ukrán különleges erők nemrég ellenőrzésük alá vonták Sztepnohirszket. A stratégiai fekvésű településről könnyebben támadhatók az orosz ellátási vonalak, miközben a közeli zaporizzsjai atomerőmű miatt a térség kiemelt jelentőségű.

A katonai szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez az előny nem feltétlenül marad tartós. Oroszország már most igyekszik alkalmazkodni az új helyzethez: a beszámolók szerint csökkentette a konvojok méretét, módosította azok útvonalait, és várhatóan további ellenintézkedéseket is tesz a déli utánpótlási vonalak védelme érdekében.