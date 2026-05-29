Sulyok Tamás: A romániai orosz dróntámadás újabb figyelmeztetés a háború azonnali lezárására

Sulyok Tamás: A közeli háború kockázat

A köztársasági elnök szerint az eset ismét rámutat arra, hogy a háborús konfliktus közvetlen kockázatot jelent a szomszédos országokra és a civil lakosság biztonságára is.

A háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni!

– fogalmazott a köztársasági elnök. Sulyok Tamás a rövid üzenetében együttérzését fejezte ki az érintetteknek, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.

Korábban Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül az esetet: a volt miniszterelnök is az együttérzését fejezte ki a sérülteknek, egyúttal arra figyelmeztetett, hogy az incidens újra megmutatta, milyen közel került a háború Magyarországhoz.