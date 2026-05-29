Kigyulladt az egyik InterRégió mozdonya, nehéz lesz ma vonattal haladni

Hozzáfűzik, a Volán 5266-os járatán a vonatjegyek is érvényesek, és a Kiskunhalasról 14.41-kor Kiskunfélegyházára induló Kiskun InterRégió (IR 17814) nem közlekedik, miután Harkakötöny állomáson egy Kiskun InterRégió (IR 17895) mozdonya kigyulladt.

A katasztrófavédelem az állomáson leállította a vonatközlekedést. Arról egyelőre nincs hír, hogy vannak-e sérültek.