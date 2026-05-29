A Hamász profitál a gázai válságból: elszálltak az árak a palesztin területen

Drámai mértékben megdrágult az élet a Gázai övezetben: egy kilogramm hús ára már a 120 dollárt is eléri. Helyi gazdák és kereskedők szerint a Hamászhoz köthető hálózatok jelentős összegeket szednek be az övezetbe érkező szállítmányok után, miközben a lakosság többsége súlyos nélkülözéssel küzd.

Forrás: Origo2026. 05. 29. 13:43
Egy palesztin gyermek üres tálat tart egy menekülttáborban a Gázai övezetben, 2026. május 20-án Fotó: Abood Abusalama Forrás: Middle East Images/AFP
A közelgő muszlim áldozati ünnep előtt ugyan zsúfoltak a piacok Gázavárosban, de az ünnepi hangulat messze elmarad a korábbi évektől. A helyiek szerint gyakorlatilag eltűnt a hús a piacokról.

Nincs hús, nincsenek borjak, nincsenek tehenek. Semmi nem jön be.

– panaszkodott egy helyi kereskedő.

Az állatállomány drasztikusan lecsökkent a Hamász Izrael elleni terrortámadása és az azt követő háború óta. Egy kilogramm hús ára már a 120 dollárt is elérheti.

Hamász-sarc mindenen

A kereskedők szerint azonban nem pusztán a hiány okozza a brutális drágulást. Hosszam, egy helyi állatkereskedő arról beszélt, hogy minden Gázába érkező szállítmány után hatalmas összegeket kell fizetni úgynevezett „koordinációs” díjként.

Amikor árut hoznak be Gázába, fizetni kell egy úgynevezett koordinátornak a koordinációért.

Állítása szerint egyetlen rakomány után akár 400 ezer dollárt is elkérhetnek. A pontos összeget független forrásból nem sikerült megerősíteni, és a kereskedők saját bevallásuk szerint sem tudják pontosan, kik állnak a rendszer mögött. Szakértők szerint azonban a háttérben a Hamász és a hozzá kötődő kereskedői hálózatok állhatnak. Harel Chorev, a Tel-avivi Egyetem palesztin történelemmel foglalkozó kutatója szerint a terrorszervezet régóta kemény adórendszert működtet.

„A Hamásznak mindig is nagyon kemény, merev adórendszere volt” – fogalmazott a szakértő.

Elmondása szerint a rendszerben jelentős szerepet játszanak befolyásos kereskedőcsaládok, amelyek gyakorlatilag felügyelik a teljes kereskedelmet.

Nagyjából harmincszázalékos terhet raknak mindenre, ami beérkezik

– mondta Chorev.

Gázai palesztinok készülnek az Eid al-Adhára a romló humanitárius körülmények és a folyamatban lévő háború okozta élelmiszerhiány közepette (Fotó:Middle East Images/AFP/Abood Abusalama)

A gázai boltosok szerint az importált ruházati termékek ára is az egekben jár. Nabhan Hamada kereskedő szerint egyetlen raklap ruházat után mintegy ötezer dollárt kell fizetni „koordinációs” költségként. A boltos szerint a termékek jelentős része jelenleg Ciszjordániából érkezik, ami tovább emeli az árakat. Ennek ellenére bizonyos üzletek továbbra is működnek. Egyes gázaiak külföldről kapnak pénzt, mások pedig közvetlenül a Hamásztól jutnak támogatáshoz.

Harel Chorev szerint a terrorszervezet ezzel új harcosokat is toborozhat.

„Nagyjából napi 25 dollárt kapnak, ami Gázában sok pénznek számít” – mondta az izraeli kutató.

A gázai lakosság többsége azonban továbbra is súlyos nélkülözéssel küzd, és teljes mértékben a segélyszállítmányoktól függ.

Borítókép: Egy palesztin gyermek üres tálat tart egy menekülttáborban a Gázai övezetben, 2026. május 20-án (Fotó: Middle East Images/AFP/Abood Abusalama) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
