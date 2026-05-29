A Hamász profitál a gázai válságból: elszálltak az árak a palesztin területen

A közelgő muszlim áldozati ünnep előtt ugyan zsúfoltak a piacok Gázavárosban, de az ünnepi hangulat messze elmarad a korábbi évektől. A helyiek szerint gyakorlatilag eltűnt a hús a piacokról.

Nincs hús, nincsenek borjak, nincsenek tehenek. Semmi nem jön be.

– panaszkodott egy helyi kereskedő.

Az állatállomány drasztikusan lecsökkent a Hamász Izrael elleni terrortámadása és az azt követő háború óta. Egy kilogramm hús ára már a 120 dollárt is elérheti.

Hamász-sarc mindenen

A kereskedők szerint azonban nem pusztán a hiány okozza a brutális drágulást. Hosszam, egy helyi állatkereskedő arról beszélt, hogy minden Gázába érkező szállítmány után hatalmas összegeket kell fizetni úgynevezett „koordinációs” díjként.

Amikor árut hoznak be Gázába, fizetni kell egy úgynevezett koordinátornak a koordinációért.

Állítása szerint egyetlen rakomány után akár 400 ezer dollárt is elkérhetnek. A pontos összeget független forrásból nem sikerült megerősíteni, és a kereskedők saját bevallásuk szerint sem tudják pontosan, kik állnak a rendszer mögött. Szakértők szerint azonban a háttérben a Hamász és a hozzá kötődő kereskedői hálózatok állhatnak. Harel Chorev, a Tel-avivi Egyetem palesztin történelemmel foglalkozó kutatója szerint a terrorszervezet régóta kemény adórendszert működtet.

„A Hamásznak mindig is nagyon kemény, merev adórendszere volt” – fogalmazott a szakértő.

Elmondása szerint a rendszerben jelentős szerepet játszanak befolyásos kereskedőcsaládok, amelyek gyakorlatilag felügyelik a teljes kereskedelmet.

Nagyjából harmincszázalékos terhet raknak mindenre, ami beérkezik

– mondta Chorev.