Akikre a kövek emlékeznek – Két éve történt a Hamász véres terrortámadása

Izrael sosem fogja elfelejteni 2023. október 7-ét, de a régió történetének is meghatározó fejezete lesz az elmúlt két év. A Hamász brutális terrortámadásában 1200 izraelit gyilkoltak meg a terroristák, 251 embert pedig túszul ejtettek és a Gázai övezetbe hurcoltak. Az áldozatok jelentős része, nagyjából kétharmada civil volt, az elhurcoltak közül pedig sokan még ma sem tértek haza.

A Hamász terrortámadás Izrael modern kori történetének legsúlyosabb tragédiája

(Fotó: AHMAD GHARABLI / AFP)

A Be'eri kibuc egy veteránok által 1946-ban alapított település, amely önellátó életmódra rendezkedett be. A lakosok jelentős része a világi politika pacifista oldalán foglalt állást, többen közülük aktívan küzdöttek egy tartós békéért a régióban. 2023. október 7-e, a szimchat Tórá zsidó ünnep reggele volt, amely a Tóra-olvasás folytonosságát, soha meg nem szűnését is jelképezi.

Néhány kilóméterrel távolabb több száz ember adta át magát a zenének a SuperNova Sukkot Gathering című szabadtéri zenei fesztiválon.

Reggel 6.30-kor azonban mind Be'eri kibuc lakói, mind pedig a SuperNova fesztivál látogatói légiriadóra lettek figyelmesek. A Hamász váratlanul rakétákat lőtt ki a Gázai övezet szélén található több településre is. Ezek között voltak a fesztivál helyszínén és a Be'eri kibucon túl a Kfar Aza, Nir Oz és Holit közösségei is. Ami pedig ezután történt, az túlzás nélkül Izrael modern történetének legsúlyosabb tömegmészárlása.

A Hamász fegyveresei a rakétatámadás után nem sokkal elözönlötték a településeket és a fesztivál területét, majd válogatás nélkül elkezdték lemészárolni az ott lévőket.

A települések lakosai közül többen megpróbáltak elbújni az erre az esetre épített óvóhelyeiken, ezeket azonban a terroristák felrobbantották, a bent lévő fegyverteleneket pedig válogatás nélkül megölték.

A támadás után sok helyen csak romok maradtak

(Fotó: THOMAS COEX / AFP)

A világ az elkövetkezendő napokban sokkolva nézte a csecsemők holttestéről, élve elégetett holttestekről és halomra lőtt civilekről kiszivárgó fotókat és videófelvételeket. A Hamász gátlástalanságát pedig jól jelzi, hogy „újságírókat” is vittek magukkal akik a mészárlás összes részletét megörökítették. A parancsuk állítólag világos volt: csak akkor öljenek ha nincs idejük kínozni. A fegyveresek a támadás végeztével pedig nem egyedül tértek vissza a Gázai övezetbe, hanem 251 izraeli túszt is magukkal vittek.