Rendkívüli

Nincs mese, az Európai Bizottságnak mennie kell!

IzraeltömegmészárlásHamász

Akikre a kövek emlékeznek – Két éve történt a Hamász véres terrortámadása

Izrael állam a megalapítása óta folyamatos fenyegetettségnek volt kitéve, azonban ami 2023. október 7-én történt, örökre megváltoztatta az ország és az régió életét is. A Hamász Izrael elleni terrortámadása a modern történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, ami később az egész régióra kiterjedő, terrorizmus elleni harccá változott. Az áldozatok fényképei azóta bejárták a világot, az elraboltak egy része pedig továbbra sem tért haza, azonban az elmúlt időszakban először mintha felcsillant volna a remény a konfliktus lezárására.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 07. 20:11
Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Izrael sosem fogja elfelejteni 2023. október 7-ét, de a régió történetének is meghatározó fejezete lesz az elmúlt két év. A Hamász brutális terrortámadásában 1200 izraelit gyilkoltak meg a terroristák, 251 embert pedig túszul ejtettek és a Gázai övezetbe hurcoltak. Az áldozatok jelentős része, nagyjából kétharmada civil volt, az elhurcoltak közül pedig sokan még ma sem tértek haza. 

A Hamász terrortámadás Izrael modern kori történetének legsúlyosabb tragédiája
A Hamász terrortámadás Izrael modern kori történetének legsúlyosabb tragédiája 
(Fotó: AHMAD GHARABLI / AFP)

A Be'eri kibuc egy veteránok által 1946-ban alapított település, amely önellátó életmódra rendezkedett be. A lakosok jelentős része a világi politika pacifista oldalán foglalt állást, többen közülük aktívan küzdöttek egy tartós békéért a régióban. 2023. október 7-e, a szimchat Tórá zsidó ünnep reggele volt, amely a Tóra-olvasás folytonosságát, soha meg nem szűnését is jelképezi. 

Néhány kilóméterrel távolabb több száz ember adta át magát a zenének a SuperNova Sukkot Gathering című szabadtéri zenei fesztiválon. 

Reggel 6.30-kor azonban mind Be'eri kibuc lakói, mind pedig a SuperNova fesztivál látogatói légiriadóra lettek figyelmesek. A Hamász váratlanul rakétákat lőtt ki a Gázai övezet szélén található több településre is. Ezek között voltak a fesztivál helyszínén és a Be'eri kibucon túl a Kfar Aza, Nir Oz és Holit közösségei is. Ami pedig ezután történt, az túlzás nélkül Izrael modern történetének legsúlyosabb tömegmészárlása. 

A Hamász fegyveresei a rakétatámadás után nem sokkal elözönlötték a településeket és a fesztivál területét, majd válogatás nélkül elkezdték lemészárolni az ott lévőket. 

A települések lakosai közül többen megpróbáltak elbújni az erre az esetre épített óvóhelyeiken, ezeket azonban a terroristák felrobbantották, a bent lévő fegyverteleneket pedig válogatás nélkül megölték. 

A támadás után sok helyen csak romok maradtak
A támadás után sok helyen csak romok maradtak 
(Fotó: THOMAS COEX / AFP)

A világ az elkövetkezendő napokban sokkolva nézte a csecsemők holttestéről, élve elégetett holttestekről és halomra lőtt civilekről kiszivárgó fotókat és videófelvételeket. A Hamász gátlástalanságát pedig jól jelzi, hogy „újságírókat” is vittek magukkal akik a mészárlás összes részletét megörökítették. A parancsuk állítólag világos volt: csak akkor öljenek ha nincs idejük kínozni. A fegyveresek a támadás végeztével pedig nem egyedül tértek vissza a Gázai övezetbe, hanem 251 izraeli túszt is magukkal vittek.

Izrael bosszút esküdött 

Az izraeli kormányzat nem sokkal később hivatalosan is hadat üzent a Hamásznak, célként pedig a terrorszervezet teljes felszámolását tűzte ki célul. 

A nyugati világ nem győzte elítélni a Hamász-támadást, miközben az arab világ jelentős része igyekezett Izrael korábbi, palesztinokkal szembeni bánásmódjára fogni a történteket. 

A Hamász feltehetőleg érezte, hogy ezzel a támadással olyan határt lépett át, amire eddig nem volt példa. A szervezet kezdetben tagadta, hogy civileket mészárolt volna, állításuk szerint izraeli katonákkal csaptak össze. A Hamász később a gyilkosságokról készült felvételek előkerülése után is következetesen tagadott mindent, azonban ekkor már késő volt. 

Izrael elindította a Vaskard hadműveletet, ezzel pedig a már két éve tartó háborút. 

A háború a Gázai övezetbe költözött 

Joáv Galant védelmi miniszter széles körű tartalékos mozgósítást rendelt el, és rendkívüli helyzetet hirdetett a Gázai övezet határtól számított 80 kilométer sugarú körzetben. Egy nappal később a miniszter elrendelte a Gázai övezet teljes lezárását. Október 13-án az izraeli védelmi erők (IDF) a Gázai övezet északi részének elhagyására utasította az övezet lakosságát.

2023. október 27-én, több hétnyi bombázás és tüzérségi előkészítés után az izraeli szárazföldi haderők behatoltak a Gázai övezetbe.

A helyzet azonban csak nehezebbé vált. A folyamatos harcok még egy évvel később is zajlottak a Gázai övezetben, miközben az izraeli hadsereg ígéretéhez híven a Hamász teljes felszámolása érdekében az övezeten kívül is támadásokat hajtott végre. 

Libanonban, Irakban és Iránban is légicsapások következtek, amelyek során a Hamász több tisztségviselőjét is sikerült megölni. A régió teljes egészében a harcok terepévé változott. Habár több tűzszünetre és fogolycserére is sor került, a harcok sosem álltak le teljesen, és a Gázai övezet civil lakossága is megszenvedte a támadásokat. 

A nyugat elfordult Izraeltől
Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök megválasztása végül fordulatot hozott a konfliktusban, és az elmúlt hetekben egy esetleges béke alapjait is lefektette. Izrael beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonja katonaságát, amennyiben a Hamász elfogadja a háború lezárása érdekében kialakított amerikai béketervet. Ezt maga az amerikai elnök jelentette be nemrég. 

Donald Trump a múlt hét elején – Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában – a Fehér Házban mutatta be húszpontos békejavaslatát, aminek nyomán életbe lépne a teljes tűzszünet, és a Hamász által csaknem két éve fogva tartott izraeli túszokat elengednék. 

Az amerikai elnök elképzelésének eredményeként a Hamásznak le kellene tennie a fegyvert, a Gázai övezet új palesztin civil irányítás alá kerülne, nemzetközi felügyelet mellett.

Ami azonban ebből egyértelműen a legfontosabb, az az, hogy a még életben lévő túszok két évvel a véres mészárlás után végre hazatérhetnének és megkezdődhet a Gázai övezet újjáépítése. 

Borítókép: Egy megemlékezés a fesztivál helyszínén, nem sokkal a támadás után (Fotó: AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Egy mondat a jelenről

Bayer Zsolt avatarja

Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu